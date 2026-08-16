羽球／全國羽球排名賽 王子維相隔10年再奪甲組男單冠軍

2026年第2次全國羽球排名賽今天進行的甲組男單決賽上演合庫球團內戰，經驗老到的王子維以21比17、13比21、21比16擊敗學弟黃鈺，順利拿下睽違10年的全國排名賽冠軍。

現年31歲的王子維，前一次拿下全國羽球排名賽冠軍，已是2016年的事，當時他才剛轉到合庫球團第2年，就在新莊體育館擊敗學長林家翾。

相隔10年後，王子維在世界羽球聯盟（BWF）的世界排名已跌落至第40，因此必須參加排名賽才能搶積分，續保後續選拔代表隊的培訓資格（世界前25名可免參賽）。

今天的甲組男子單打決賽，王子維和黃鈺前2局各取1勝，關鍵的第3局，王子維靠著精準的打點，很快就以15比8占得先機，儘管一度遇到亂流，仍順利收下勝果。

台灣羽球男單好手王子維（見圖）16日在第二次全國羽球排名賽，獲得甲組男子單打冠軍。圖中央社提供

王子維接受媒體訪問時表示，今天打起來算是開心的，儘管左腳踝有扭傷，但整體狀態比2週前的台北羽球公開賽好太多，「這也是我亞運前最後一場比賽，能奪冠對信心當然多少有些幫助。」

王子維提到，今年上半年狀態真的不好，加上台北公開賽首輪遊，影響到自己的心理層面，「這座全國排名冠軍雖不是國際賽，但至少證明自己還是能打的，比賽中很多球路也都有打出變化。」

王子維也稱讚學弟黃鈺身材條件好、打法積極，而且有時會有些提前動作的突擊，確實很難防備。