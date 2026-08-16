快訊

日音樂祭嗨到忘情跳動！JENNIE疑似當眾走光畫面瘋傳

韓美明大型軍演觸及台灣？美駐韓第8軍團首提「第一島鏈投射戰力」

水果愈甜血糖愈容易飆？營養師提醒不甜也不能吃到飽！3種吃法最NG

聽新聞
0:00 / 0:00

高球／LPGA波特蘭菁英賽 徐薇淩第3天繳71桿

中央社／ 台北16日電
台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩。 美聯社
台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩。 美聯社

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩今天在LPGA波特蘭菁英賽第3回合抓3博蒂、吞2柏忌，繳出71桿的成績，總計3天以低於標準5桿的211桿、暫並列第53名。

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）主辦的波特蘭菁英賽，總獎金200萬美元（約新台幣6400萬元），這場比賽台灣僅徐薇淩一人參賽。

徐薇淩靠著2週前英國公開賽並列第6名的佳績，重新奪回台灣高爾夫一姐的地位，目前世界排名第83，本週回到美國本土續戰波特蘭菁英賽。

前2回合徐薇淩表現起伏，分別繳出72、68桿的成績，並靠著昨天第2回合第18洞的關鍵博蒂推桿，才順利壓線晉級今天的第3回合。

徐薇淩今天從球場第10洞出發，前9洞抓1博蒂、吞2柏忌，轉場後終於穩定下來，分別在第5、6洞連續抓博蒂入袋。

徐薇淩告訴中央社記者，昨天壓線晉級後，今天就比較沒有壓力，有些球比較敢放開來打，只是推桿還是不太聽話。徐薇淩今天在第3回合開球上球道率高達85.7%，標準桿上果嶺率也有77.8%的水準，唯獨全場用了31推。

徐薇淩打完LPGA在8月的3場比賽後，就將返台休息調整，備戰9月19日開幕的名古屋亞運。

LPGA波特蘭菁英賽前3回合結束，由美國的舒伯特（Sophia Schubert）與泰國的尤波（Arpichaya Yubol）同以200桿的成績並列首位。

LPGA 徐薇淩 菁英

延伸閱讀

亞洲少棒／彭宇睿完投賞中國10K 中華隊晉冠軍戰

桌球／彭郁涵扳倒日本削球名將 WTT瑞典大滿貫晉女單16強

瓊斯盃／高柏鎧砍18分 台灣藍不敵韓國KBL勁旅吞首敗

MLB／迪亞茲關門又放火道奇遭逆轉 朗希優質先發勝投飛了

相關新聞

羽球／全國羽球排名賽 王子維相隔10年再奪甲組男單冠軍

2026年第2次全國羽球排名賽今天進行的甲組男單決賽上演合庫球團內戰，經驗老到的王子維以21比17、13比21、21比1...

排球／U17世青賽不敵土耳其隊無緣冠軍戰 中華隊明和中國隊爭季軍

2026年世界U17女子排球錦標賽四強賽今天登場，中華女排隊迎戰有身材優勢的土耳其隊，第二、三局一度取得領先，可惜局末關鍵分未能把握，最終以15：25、22：25、22：25無緣冠軍戰，明天季軍戰將和中國隊對決，爭取登上頒獎台。

高球／LPGA波特蘭菁英賽 徐薇淩第3天繳71桿

台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩今天在LPGA波特蘭菁英賽第3回合抓3博蒂、吞2柏忌，繳出71桿的成績，總計3天以低於標準5...

網球／高溫高濕導致身體出狀況 約克維奇辛辛那提首戰爆冷出局

生涯坐擁24座大滿貫的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今天辛辛那提名人賽卻意外落馬，他以6：2、4：4：6、4：6遭阿根廷蒂蘭特（Thiago Agustin Tirante）逆轉，賽後坦言俄亥俄州的高溫、高濕天氣讓他身體不適，「這對我不是一場愉快的比賽。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。