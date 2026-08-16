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高球／LPGA波特蘭菁英賽 徐薇淩第3天繳71桿
台灣女子職業高爾夫好手徐薇淩今天在LPGA波特蘭菁英賽第3回合抓3博蒂、吞2柏忌，繳出71桿的成績，總計3天以低於標準5桿的211桿、暫並列第53名。
美國女子職業高爾夫協會（LPGA）主辦的波特蘭菁英賽，總獎金200萬美元（約新台幣6400萬元），這場比賽台灣僅徐薇淩一人參賽。
徐薇淩靠著2週前英國公開賽並列第6名的佳績，重新奪回台灣高爾夫一姐的地位，目前世界排名第83，本週回到美國本土續戰波特蘭菁英賽。
前2回合徐薇淩表現起伏，分別繳出72、68桿的成績，並靠著昨天第2回合第18洞的關鍵博蒂推桿，才順利壓線晉級今天的第3回合。
徐薇淩今天從球場第10洞出發，前9洞抓1博蒂、吞2柏忌，轉場後終於穩定下來，分別在第5、6洞連續抓博蒂入袋。
徐薇淩告訴中央社記者，昨天壓線晉級後，今天就比較沒有壓力，有些球比較敢放開來打，只是推桿還是不太聽話。徐薇淩今天在第3回合開球上球道率高達85.7%，標準桿上果嶺率也有77.8%的水準，唯獨全場用了31推。
徐薇淩打完LPGA在8月的3場比賽後，就將返台休息調整，備戰9月19日開幕的名古屋亞運。
LPGA波特蘭菁英賽前3回合結束，由美國的舒伯特（Sophia Schubert）與泰國的尤波（Arpichaya Yubol）同以200桿的成績並列首位。
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