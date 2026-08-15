桌球／瑞典大滿貫先搶首局仍遭王曼昱逆轉 彭郁涵無緣創紀錄

WTT瑞典大滿貫賽今天展開8強賽程，我國18歲小將彭郁涵今天遭遇女單世界排名第2名的中國大陸王曼昱，在先拿下首局的情況下，儘管最終被對手連追4局，以14：12、4：11、6：11、13：15、6：11遭逆轉吞敗，無緣4強，但仍是追平我國女單在WTT大滿貫賽的最佳成績。

世界排名第69名的彭郁涵本次賽事從資格賽殺出，正賽一路過關斬將，先後淘汰法國好手帕瓦德（Prithika Pavade）與日本削球好手橋本帆乃香，今天凌晨的16強賽遭遇日本長崎美柚，更是在先丟首局的情況下逆轉勝出，成為繼2024年WTT中國大滿貫賽的鄭怡靜後，史上第二位打進WTT大滿貫級別賽事女單8強的我國好手。

而晚間彭郁涵隨即在女單8強賽登場，迎戰世界排名第2名的王曼昱，首局彭郁涵也展現初生之犢不畏虎的精神，在一路拉鋸到12：12後接連迫使王曼昱回擊出界，以14：12先下一城。

但第二局王曼昱隨即展開反撲，打出5：1開局攻勢，並以11：4、11：6連下兩局逆轉，第四局彭郁涵重新調整後又與王曼昱展開激烈拉鋸，甚至以12：11取得局點，不過仍是遭到王曼昱化解，並以15：13聽牌，最終王曼昱再以11：6取勝，搶下4強門票。