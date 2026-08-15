排球／U17女排世錦賽中華隊力壓泰國 連兩屆挺進4強

在智利舉行的世界U17女子排球錦標賽，中華隊今天與泰國激戰5局，靠著隊長鄭詠瑜、攻擊手張芸甄在決勝局挺身而出，終場以3比2險勝，達成連兩屆挺進4強紀錄。

通過分組預賽考驗的台灣女排，前役直落三橫掃委內瑞拉後，順利晉級8強，今天與泰國正面交鋒，在攻擊手張芸甄豪取25分的帶領下，搭配鄭詠瑜、陳亭伊皆挹注15分，最後以3比2驚險勝出，如願躋身4強之列。

此役首局開打後，台灣女排陷入慢熱狀況仍在尋找感覺，在發生過多失誤情況下，率先以15比25讓出，所幸中華隊從第2局開始慢慢找回節奏，加上關鍵時刻都能頂住壓力，接連以26比24、29比27手握聽牌優勢。

不過，中華隊未能於第4局趁勝追擊，就算一度化解2個局點，依舊以22比25遭到扳平，但中華隊在決勝第5局打出氣勢，一開始就取得7比2領先，早早奠定勝基，終場再以15比7達成連兩屆晉級4強紀錄，接下來將對戰土耳其，尋求冠軍戰門票，同時挑戰隊史最佳成績。