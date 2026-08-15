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籃網球／亞洲錦標賽 中華隊擊敗日本隊甜蜜復仇 獲盤組季軍

聯合報／ 即時報導
亞洲籃網球錦錦標賽，中華隊外援彼葳（後）主攻，助隊擊敗日本隊。圖／中華民國籃網球協會提供
亞洲籃網球錦錦標賽，中華隊外援彼葳（後）主攻，助隊擊敗日本隊。圖／中華民國籃網球協會提供

在香港舉行的2026亞洲籃網球錦錦標賽今天（15日）進行決賽，中華隊在盤組決賽對上日本隊爭取第三，兩隊全場都卯足全力，從一開賽拉鋸到終場，中華隊穩住取得領先，終場以57：54險勝日本，贏得重要一勝，拿下盤組分組第三名，總排名則是第九名。

中華隊在預賽曾以35：44敗給日本隊，而在盤組第三名的爭奪戰又碰上日本隊，中華隊記取預賽輸球的經驗。預賽時中華隊第二節讓身高195公分的外援彼葳換去打防守，以致進攻不順，讓日本隊在第二節拉開比分而輸球。今日再戰日本隊，教練團讓彼葳一路主打射手位，在進攻上獲得大幅改善，和日本隊打得有來有往，分數彼此僵持不下， 直到終場中華隊才辛苦拿下勝利。                    

兩隊全場膠著，互有領先，第一節兩隊15：15戰平，第二節結束，日本30：29只領先1分，第三節再戰，結果換成中華隊43：42倒領先1分，決勝第四節，中華將領先穩住，終場中華隊以3分險勝，拿下盤組第三名。

中華民國籃網球協會理事長陳國儀，在獲悉中華隊在最後一天仍奮戰不懈，奪下勝利，表示肯定與嘉許。中華隊將在明天（16日）搭機返台。

籃網 日本隊 日本

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