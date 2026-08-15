快訊

暖心夫妻停車安葬路殺浪浪…竟意外撿回一命驚呼：狗狗的報恩

「以後也記得好好吃飯！」46歲網紅肥大叔告別式 粉絲冒雨送行

大學生每月1萬元生活費夠用嗎？她苦嘆「真的很窮」 兩派網友掀論戰

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／逆轉長崎美柚 「黑馬」彭郁涵挺進WTT大滿貫賽8強平鄭怡靜紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
18歲彭郁涵在WTT瑞典大滿貫女單16強逆轉長崎美柚，首度闖進8強，並成為台灣史上第2位打進大滿貫女單8強的選手。 路透
18歲彭郁涵在WTT瑞典大滿貫女單16強逆轉長崎美柚，首度闖進8強，並成為台灣史上第2位打進大滿貫女單8強的選手。 路透

我國18歲桌球好手彭郁涵，今天凌晨在WTT瑞典大滿貫賽事持續寫下黑馬傳奇，在女單16強賽遭遇世界排名第20名的日本名將長崎美柚，在先丟首局的情況下，最終以9：11、11：8、11：9、11：6逆轉勝出，挺進到8強賽，成為繼2024年WTT中國大滿貫賽的鄭怡靜後，史上第二位打進WTT大滿貫級別賽事女單8強的我國好手

世界排名第69名的彭郁涵本次賽事從資格賽殺出，正賽一路過關斬將，先後淘汰法國好手帕瓦德（Prithika Pavade）與日本削球好手橋本帆乃香，今天對決長崎美柚，首局雖以9：11 惜敗，但次局起彭郁涵隨即加強正手搶攻，在戰局緊繃時更是頂住壓力，以 11：8 扳平局數。

關鍵第3局雙方一度僵持不下，但彭郁涵在局末展現大將之風連拿3分，以 11：9率先聽牌，最終更在第四局以11：6勝出，挺進8強後，彭郁涵將在今晚接續挑戰世界排名第2的中國大陸名將王曼昱，全力爭取準決賽門票，力拚繼續改寫台將驚奇。

鄭怡靜 桌球 長崎 彭郁涵

延伸閱讀

桌球／彭郁涵扳倒日本削球名將 WTT瑞典大滿貫晉女單16強

桌球／拍下頭號種子！林昀儒、鄭怡靜瑞典大滿貫勇闖4強

桌球／WTT瑞典大滿貫 林昀儒、鄭怡靜不敵中國組合無緣爭冠

桌球／林昀儒鄭怡靜橫掃美國組合 闖WTT歐洲大滿貫8強

相關新聞

桌球／逆轉長崎美柚 「黑馬」彭郁涵挺進WTT大滿貫賽8強平鄭怡靜紀錄

我國18歲桌球好手彭郁涵，今天凌晨在WTT瑞典大滿貫賽事持續寫下黑馬傳奇，在女單16強賽遭遇世界排名第20名的日本名將長崎美柚，在先丟首局的情況下，最終以9：11、11：8、11：9、11：6逆轉勝出，挺進到8強賽，成為繼2024年WTT中國大滿貫賽的鄭怡靜後，史上第二位打進WTT大滿貫級別賽事女單8強的我國好手

籃網球／亞洲錦標賽 中華隊擊敗日本隊甜蜜復仇 獲盤組季軍

在香港舉行的2026亞洲籃網球錦錦標賽今天（15日）進行決賽，中華隊在盤組決賽對上日本隊爭取第三，兩隊全場都卯足全力，從一開賽拉鋸到終場，中華隊穩住取得領先，終場以57：54險勝日本，贏得重要一勝，拿下盤組分組第三名，總排名則是第九名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。