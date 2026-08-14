聽新聞
0:00 / 0:00
桌球／WTT瑞典大滿貫 林昀儒、鄭怡靜不敵中國組合無緣爭冠
WTT瑞典大滿貫賽混雙4強賽今天登場，我國組合林昀儒／鄭怡靜今天遭遇中國大陸強敵林詩棟／蒯曼，最終以5：11、5：11、9：11直落三敗下陣來，無緣爭冠。
林昀儒／鄭怡靜本周在WTT瑞典大滿貫賽事一路過關斬將，包括在8強賽擊敗世界排名第1名的南韓林鐘勳／申裕斌，繼2022年新加坡大滿貫賽後再度挺進到大滿貫混雙4強賽。
不過兩人今天遭遇第三種子的大陸強敵林詩棟／蒯曼卻是陷入苦戰，在前兩局都以5：11被對手接連搶下後，第三局林昀儒／鄭怡靜雖然在局中一度取得領先，但林詩棟／蒯曼也展現強大抗壓力，在局末逆轉戰局後，最終靠著鄭怡靜回拍出界，以11：9搶下決賽門票，林昀儒／鄭怡靜則是無緣爭冠。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。