桌球／WTT瑞典大滿貫 林昀儒、鄭怡靜不敵中國組合無緣爭冠

WTT瑞典大滿貫賽混雙4強賽今天登場，我國組合林昀儒／鄭怡靜今天遭遇中國大陸強敵林詩棟／蒯曼，最終以5：11、5：11、9：11直落三敗下陣來，無緣爭冠。

林昀儒／鄭怡靜本周在WTT瑞典大滿貫賽事一路過關斬將，包括在8強賽擊敗世界排名第1名的南韓林鐘勳／申裕斌，繼2022年新加坡大滿貫賽後再度挺進到大滿貫混雙4強賽。

不過兩人今天遭遇第三種子的大陸強敵林詩棟／蒯曼卻是陷入苦戰，在前兩局都以5：11被對手接連搶下後，第三局林昀儒／鄭怡靜雖然在局中一度取得領先，但林詩棟／蒯曼也展現強大抗壓力，在局末逆轉戰局後，最終靠著鄭怡靜回拍出界，以11：9搶下決賽門票，林昀儒／鄭怡靜則是無緣爭冠。