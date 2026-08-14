排球／企業排球聯賽新軍成立 三福產業結合台灣體大加入戰局

三福產業集團將與台灣體大合作， 進軍國內企業排球聯賽男子組賽事，成為新球季生力軍，球隊以台灣體大男排隊為班底，並以三福產業男子排球隊為名（SUNFORD Volleyball Team）加入今年球季的戰場。

三福產業以打造「台灣第一個大學型企業排球品牌」為目標，致力成為最具代表性的大學企業排球品牌。透過結合台灣體大運動資訊與傳播學系、運動事業管理學系及休閒運動學系等多元專業，提供學生跨領域實作與產業整合的學習平台。

三福產業男子排球隊將結合學校與企業資源，進軍企業排球聯賽舞台，球隊帶著「球不落地、永不放棄」的精神衝鋒陷陣，向各路勁旅發起挑戰。

這支新軍最大特色除了競技實力的展現，還納入台體大運動產業學院各系的專業能力，院長黃彥翔表示，產業學院作為球隊治理中樞，男排隊在競技面全力衝刺，學院下的運動資訊與傳播學系、運動事業管理學系、休閒運動學系也加入球隊運作，將球隊營運轉化成跨系所課程、實習、專題與學生的實作場域。

黃彥翔指出，很榮幸可以得到三福產業集團的支持，這個計畫不是單一球隊贊助案，也不是傳統校隊參賽補助，而是學校結合企業力量，共同營造可持續營運的大學運動產業模式，打造台灣最具代表性的大學企業排球品牌。

三福產業男子排球隊將以國立台灣體育運動大學為主場，以老虎為主視覺標示，採用紅色及黑色為主色系，象徵冷靜應戰的戰術素養，以及渴望勝利的拼搏意志。

三福產業董事長蕭俊傑在70年代曾任自由車國手，代表國家征戰各項國際賽事，運動成就非凡。他表示，這是旗下企業首度與大學排球隊合作，除了食品本業，三福產業也積極推動不同事業領域的發展，三福產業一路走來，重視的不只是企業成長的速度，更是每一步是否走得穩、走得長久。希望藉由這次合作，可以讓台灣體大與三福產業達到雙贏的局面。

台灣體大校史悠久，男子排球隊在國內大專排球聯賽也保有優秀戰績，曾拿下101學年度大專排球聯賽公開一級男生組亞軍，112年華宗盃全國排球錦標賽社會男子組亞軍，第30屆永信盃全國排球錦標賽社會男子組冠軍。蕭俊傑希望藉由這次與台灣體大的跨域合作，讓運動產業可以更蓬勃發展。