快訊

違反醫師法？陳幸妤曝「在家打玻尿酸」 台南衛生局今調查趙建銘診所

陳幸妤不能分產還扛房貸 小三能分嗎？ 專家這麼說

彰化10月大女嬰昏迷送醫不治 母親、男友遭聲押...法院今裁定限制住居

聽新聞
0:00 / 0:00

籃網球／2026亞洲錦標賽 中華隊分組準決賽不敵泰國將爭第3名

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊在盤組準決賽不敵泰國，明天將爭第3名。圖／中華民國籃網球協會提供
中華隊在盤組準決賽不敵泰國，明天將爭第3名。圖／中華民國籃網球協會提供

在香港舉行的2026亞洲籃網球錦錦標賽，今天進行盃組和盤組二個分組的準決賽，中華隊在盤組準決賽對上泰國，兩隊隊中都有一位身高超過190公分以上的主要射手，兩隊開賽籃下互飆得分，不過中華隊只在第一節打出不錯的氣勢，第二節後被拉開比數，終場泰國以65：42擊敗中華隊，晉級盤組冠軍戰，中華隊只能爭盤組第3。

中華隊預賽1勝3敗，在交叉賽制的準決賽對上預賽4戰全勝的泰國隊，中華隊擁有身高195公分的外援彼葳，泰國也同樣有身高198公分的主戰射手，二隊打法也很明確，就是儘可高吊給籃下的射手來得分，比的就是球傳進射球圈的穩定度。

兩隊從一開賽就開啟籃下的飆分大戰，中華隊一度還以10：7領先泰國3分，隨後泰國把比分追上，形成妳進一球，我也進一球的拉鋸戰，第一節結束16：14泰國領先。

第一節打得相當不錯的中華隊，第二節攻守有些慌亂，進攻上籃下的彼葳很難再拿到球，前7分鐘中華只攻得1分，讓泰國瞬間將比分拉開，從第一節本只落後2分，到第二節打完已是20：35落後達15分。

領先後的泰國隊在第三、第四節也未再給中華隊任何反攻機會，泰國一直保持領先20分以上，終場中華隊以23分再次落敗，只能在明天的盤組決賽爭第三名。各組決賽將在明天進行，今天落敗的中華隊，只能和日本隊爭取盤組第3名。

泰國 籃網 中華隊 籃球

延伸閱讀

籃網球／中華隊不敵巴基斯坦 亞錦賽分組排名第四

亞洲少棒／好棒！中華隊3:1力克南韓隊 分組第一到手帶1勝晉複賽

亞洲少棒賽／中華隊中心打線爆發 3連勝晉複賽

亞洲少棒／中華隊複賽首戰不敵日本 「再見失誤」5：6遭逆轉

相關新聞

排球／企業排球聯賽新軍成立 三福產業結合台灣體大加入戰局

三福產業集團將與台灣體大合作， 進軍國內企業排球聯賽男子組賽事，成為新球季生力軍，球隊以台灣體大男排隊為班底，並以三福產業男子排球隊為名（SUNFORD Volleyball Team）加入今年球季的戰場。

籃網球／2026亞洲錦標賽 中華隊分組準決賽不敵泰國將爭第3名

在香港舉行的2026亞洲籃網球錦錦標賽，今天進行盃組和盤組二個分組的準決賽，中華隊在盤組準決賽對上泰國，兩隊隊中都有一位身高超過190公分以上的主要射手，兩隊開賽籃下互飆得分，不過中華隊只在第一節打出不錯的氣勢，第二節後被拉開比數，終場泰國以65：42擊敗中華隊，晉級盤組冠軍戰，中華隊只能爭盤組第3。

三菱重工空調首創《一起跑上太空》路跑 9月13日登陸台南南瀛天文館

三菱重工空調今年打破家電與運動的邊界，宣佈將於9月13日於台南南瀛天文館舉辦三菱重工空調《一起跑上太空》太空任務路跑，將隱藏於空調心臟裡的「航太 DNA」實體化，打造全台首場主題式太空任務路跑，賽事即日起正式開放報名，全台限量500位，額滿為止。

足球／斜槓？李剛仁和韓國娛樂公司簽約 與BLACKPINK Rosé、朴寶劍同門

韓國知名娛樂公司THEBLACKLABEL（俗稱黑廠）今天正式宣布，簽下韓國足球巨星李剛仁，消息一出引發韓國球迷熱議。

TPVL／台中連莊啦啦隊「ACE VIVA」正式成軍 YURI擔任創隊隊長

台中連莊職業排球隊迎接全新賽季，旗下全新專屬啦啦隊「ACE VIVA」正式成軍，並由人氣啦啦隊女神YURI擔任創隊隊長，全新團隊將於新球季正式與球迷見面，為台中連莊主場注入豐富的活力與應援能量。

桌球／彭郁涵扳倒日本削球名將 WTT歐洲大滿貫晉女單16強

在瑞典舉行的WTT歐洲大滿貫賽，台灣小將彭郁涵今天在女單次輪打出驚奇，以3比1扳倒日本削球名將橋本帆乃香，不僅如願挺進1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。