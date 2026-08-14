籃網球／2026亞洲錦標賽 中華隊分組準決賽不敵泰國將爭第3名

在香港舉行的2026亞洲籃網球錦錦標賽，今天進行盃組和盤組二個分組的準決賽，中華隊在盤組準決賽對上泰國，兩隊隊中都有一位身高超過190公分以上的主要射手，兩隊開賽籃下互飆得分，不過中華隊只在第一節打出不錯的氣勢，第二節後被拉開比數，終場泰國以65：42擊敗中華隊，晉級盤組冠軍戰，中華隊只能爭盤組第3。

中華隊預賽1勝3敗，在交叉賽制的準決賽對上預賽4戰全勝的泰國隊，中華隊擁有身高195公分的外援彼葳，泰國也同樣有身高198公分的主戰射手，二隊打法也很明確，就是儘可高吊給籃下的射手來得分，比的就是球傳進射球圈的穩定度。

兩隊從一開賽就開啟籃下的飆分大戰，中華隊一度還以10：7領先泰國3分，隨後泰國把比分追上，形成妳進一球，我也進一球的拉鋸戰，第一節結束16：14泰國領先。

第一節打得相當不錯的中華隊，第二節攻守有些慌亂，進攻上籃下的彼葳很難再拿到球，前7分鐘中華只攻得1分，讓泰國瞬間將比分拉開，從第一節本只落後2分，到第二節打完已是20：35落後達15分。

領先後的泰國隊在第三、第四節也未再給中華隊任何反攻機會，泰國一直保持領先20分以上，終場中華隊以23分再次落敗，只能在明天的盤組決賽爭第三名。各組決賽將在明天進行，今天落敗的中華隊，只能和日本隊爭取盤組第3名。