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三菱重工空調首創《一起跑上太空》路跑 9月13日登陸台南南瀛天文館

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
三菱重工空調《一起跑上太空》太空任務路跑9月13日盛大開跑。圖／大會提供
三菱重工空調《一起跑上太空》太空任務路跑9月13日盛大開跑。圖／大會提供

三菱重工空調今年打破家電與運動的邊界，宣佈將於9月13日於台南南瀛天文館舉辦三菱重工空調《一起跑上太空》太空任務路跑，將隱藏於空調心臟裡的「航太 DNA」實體化，打造全台首場主題式太空任務路跑，賽事即日起正式開放報名，全台限量500位，額滿為止。

三菱重工空調憑藉承襲航太製造的工藝底蘊，始終致力於將尖端技術轉化為日常生活的舒適體感。為了讓大眾以更具趣味與互動性的方式感受「源自航太」的品牌核心精神，本次賽事特別選定具天文教育意義的「南瀛天文館」作為任務基地，將5公里的路線轉化為一場充滿驚喜的探索旅程。

邁出步伐的沿途，可能會經歷氣流風霧襲來的清涼衝擊，體感宛如衝破大氣層；過程中跑者需靈活穿梭於小行星與隕石帶之間，考驗反應與敏捷度。將賽道轉化為更豐富的感官體驗，唯有通過重重考驗，才能成功突破關卡、順利完賽。

三菱重工空調《一起跑上太空》太空任務路跑全台限量500位名額，成功報名者可於賽前獲得RUN to SPACE太空灰跑衣、主題號碼布，完成所有太空任務後可解鎖獲得「太空掛繩小包」、「太空榮耀完賽獎牌」及「電子完賽證明」。全程5公里賽事即日起開放線上報名至8月23日止，額滿即提前截止，報名費每人500 元，邀請跑者一同啟動航太基因，完成這場太空任務。官方報名網址：https://rws.tw/rws04uMBV3

三菱 路跑 太空

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