快訊

陳幸妤為何突重擊趙建銘1拳？ 律師推測可能跟「這件事」有關

三星被爆取消Galaxy S27可變光圈相機技術、S27 Ultra還縮水1功能

台股開高走低收盤下跌210點 軍工股獲利多大漲

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／斜槓？李剛仁和韓國娛樂公司簽約 與BLACKPINK Rosé、朴寶劍同門

聯合新聞網／ 綜合報導
李剛仁。 美聯社
李剛仁。 美聯社

韓國知名娛樂公司THEBLACKLABEL（俗稱黑廠）今天正式宣布，簽下韓國足球巨星李剛仁，消息一出引發韓國球迷熱議。

現年25歲的李剛仁被韓國足壇視為孫興慜接班人，今年休賽季離開法甲豪門巴黎聖日耳曼（PSG），以3500萬至4000萬歐元的轉會費加入西甲勁旅馬德里競技。日前馬德里競技也移師韓國，與英超豪門曼城踢友誼賽，李剛仁還與韓國當紅女團RESCENE互動，比出招牌動作「YAHO」，因害羞反應在韓國網路上引發討論。

如今李剛仁更加入娛樂公司THEBLACKLABEL，成為該公司旗下首位運動員客戶，該公司2016年由韓國天團BLACKPINK製作人Teddy成立，原本是韓國四大娛樂公司YG娛樂子公司，2020年變YG關聯公司，2024年YG降為第三股東。目前旗下藝人有BLACKPINK成員Rosé、BIGBANG成員太陽、全昭彌、女團MEOVV、混聲團ALLDAY PROJECT，以及朴寶劍等知名韓國演員。

THEBLACKLABEL表示，已與大韓民國足球國家隊選手李剛仁簽訂經紀管理合約，李剛仁選手憑藉出色的實力和認真踏實的態度，被評價為擁有廣闊潛力的球員，作為始終陪伴李剛仁選手描繪全新面貌的可靠夥伴，我們今後將不遺餘力地支持他未來的行程。

李剛仁 BLACKPINK 朴寶劍 足球

相關新聞

三菱重工空調首創《一起跑上太空》路跑 9月13日登陸台南南瀛天文館

三菱重工空調今年打破家電與運動的邊界，宣佈將於9月13日於台南南瀛天文館舉辦三菱重工空調《一起跑上太空》太空任務路跑，將隱藏於空調心臟裡的「航太 DNA」實體化，打造全台首場主題式太空任務路跑，賽事即日起正式開放報名，全台限量500位，額滿為止。

足球／斜槓？李剛仁和韓國娛樂公司簽約 與BLACKPINK Rosé、朴寶劍同門

韓國知名娛樂公司THEBLACKLABEL（俗稱黑廠）今天正式宣布，簽下韓國足球巨星李剛仁，消息一出引發韓國球迷熱議。

TPVL／台中連莊啦啦隊「ACE VIVA」正式成軍 YURI擔任創隊隊長

台中連莊職業排球隊迎接全新賽季，旗下全新專屬啦啦隊「ACE VIVA」正式成軍，並由人氣啦啦隊女神YURI擔任創隊隊長，全新團隊將於新球季正式與球迷見面，為台中連莊主場注入豐富的活力與應援能量。

桌球／彭郁涵扳倒日本削球名將 WTT歐洲大滿貫晉女單16強

在瑞典舉行的WTT歐洲大滿貫賽，台灣小將彭郁涵今天在女單次輪打出驚奇，以3比1扳倒日本削球名將橋本帆乃香，不僅如願挺進1...

體適能科技檢測祖父母節全台大串聯 迪卡儂17間門市共同響應

運動部全民運動署「國民體適能科技檢測全台串聯活動」將於8月23日祖父母節辦理，於各地醫院、運動中心、學校等近30個地點辦理，更攜手全台迪卡儂17間門市共同響應，作為9月9日國民體育日的暖身活動，全民運動署表示，透過體適能科技檢測，鼓勵民眾從了解自身體適能開始，選擇合適的運動方式，將運動落實於日常生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。