足球／斜槓？李剛仁和韓國娛樂公司簽約 與BLACKPINK Rosé、朴寶劍同門

韓國知名娛樂公司THEBLACKLABEL（俗稱黑廠）今天正式宣布，簽下韓國足球巨星李剛仁，消息一出引發韓國球迷熱議。

現年25歲的李剛仁被韓國足壇視為孫興慜接班人，今年休賽季離開法甲豪門巴黎聖日耳曼（PSG），以3500萬至4000萬歐元的轉會費加入西甲勁旅馬德里競技。日前馬德里競技也移師韓國，與英超豪門曼城踢友誼賽，李剛仁還與韓國當紅女團RESCENE互動，比出招牌動作「YAHO」，因害羞反應在韓國網路上引發討論。

如今李剛仁更加入娛樂公司THEBLACKLABEL，成為該公司旗下首位運動員客戶，該公司2016年由韓國天團BLACKPINK製作人Teddy成立，原本是韓國四大娛樂公司YG娛樂子公司，2020年變YG關聯公司，2024年YG降為第三股東。目前旗下藝人有BLACKPINK成員Rosé、BIGBANG成員太陽、全昭彌、女團MEOVV、混聲團ALLDAY PROJECT，以及朴寶劍等知名韓國演員。

THEBLACKLABEL表示，已與大韓民國足球國家隊選手李剛仁簽訂經紀管理合約，李剛仁選手憑藉出色的實力和認真踏實的態度，被評價為擁有廣闊潛力的球員，作為始終陪伴李剛仁選手描繪全新面貌的可靠夥伴，我們今後將不遺餘力地支持他未來的行程。