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TPVL／台中連莊啦啦隊「ACE VIVA」正式成軍 YURI擔任創隊隊長

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台中連莊職業排球隊迎接全新賽季，旗下全新專屬啦啦隊「ACE VIVA」正式成軍。圖／台中連莊提供
台中連莊職業排球隊迎接全新賽季，旗下全新專屬啦啦隊「ACE VIVA」正式成軍。圖／台中連莊提供

台中連莊職業排球隊迎接全新賽季，旗下全新專屬啦啦隊「ACE VIVA」正式成軍，並由人氣啦啦隊女神YURI擔任創隊隊長，全新團隊將於新球季正式與球迷見面，為台中連莊主場注入豐富的活力與應援能量。

「ACE VIVA」團名結合了排球元素與團隊精神，「ACE」除了象徵「王牌」之外，在排球場上更代表發球直接得分的「ACE球」，呼應排球特色；「VIVA」則有「萬歲、喝采」之意，同時傳達熱情、活力與正向能量，希望透過女孩們充滿感染力的應援，將歡笑與熱情帶進每一場主場賽事。

創隊隊長將由擁有高人氣及豐富應援經驗的YURI擔任，帶領ACE VIVA開啟全新的第一個賽季。球團也期待藉由她的經驗與魅力，凝聚全新團隊，打造屬於台中連莊獨有的啦啦隊文化與應援風格。

ACE VIVA 全新團隊將由「原質娛樂」團隊操刀規劃，從成員陣容、視覺形象皆將全面重新打造。完整陣容預計於9月起陸續公開，除了台灣女孩之外，也將加入韓籍成員，為新賽季帶來更多火花及亮點。

台中連莊表示，新球季不僅希望在球場上持續追求勝利，也期待透過ACE VIVA的加入，打造具娛樂性與超強凝聚力的主場體驗。更多成員及相關資訊將於9月陸續揭曉，敬請球迷期待。

台中 啦啦隊 排球

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