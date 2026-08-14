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體適能科技檢測祖父母節全台大串聯 迪卡儂17間門市共同響應

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
運動部全民運動署訂於8月23日祖父母節於全台27處體適能檢測站提供銀髮族免費檢測服務。圖／運動部提供
運動部全民運動署訂於8月23日祖父母節於全台27處體適能檢測站提供銀髮族免費檢測服務。圖／運動部提供

運動部全民運動署「國民體適能科技檢測全台串聯活動」將於8月23日祖父母節辦理，於各地醫院、運動中心、學校等近30個地點辦理，更攜手全台迪卡儂17間門市共同響應，作為9月9日國民體育日的暖身活動，全民運動署表示，透過體適能科技檢測，鼓勵民眾從了解自身體適能開始，選擇合適的運動方式，將運動落實於日常生活。

國民體適能科技檢測陸續在全台設立，今年會完成建置至少22站常態型推廣中心，並建立「檢測、運動建議、運動課程、後測」之完整循環機制。體適能科技檢測不只是一次性量測，而是轉化為民眾可理解、追蹤與改善的數據，民眾可依據科學化檢測結果選擇合適的運動方式，從日常步行、伸展逐步累積身體活動量，進而養成規律運動習慣。本次國民體適能科技檢測於祖父母節辦理全台串聯活動，除歡迎銀髮族參與外，也邀請全國民眾一同前往檢測，提前為9月9日國民體育日暖身。

為提升檢測量能，本次也特別與迪卡儂合作，於全台迪卡儂17間門市辦理，迪卡儂更加碼響應，自8月14日起至31日凡加入迪卡儂會員並綁定LINE官方帳號，完成綁定後輸入關鍵字「迪卡儂 陪你運動99」，前3萬名完成登記之會員可獲得99元購物抵用卡。

有關科技檢測全台串聯檢測站的活動時間、地點、參加對象及報名方式，如附件清單，最新檢測場次歡迎上網「i運動資訊平台」(https://isports.sa.gov.tw)查詢，歡迎全國民眾踴躍參與。

體適能 祖父母節 迪卡儂

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