快訊

放行無人機發展預算 國民黨團：634億元全數通過

蘋果「停產產品」新增2款！果粉搶翻「經典大改版iPhone」掰掰了

陳幸妤爆料「前夫偷吃診所護士」！這些星座愛吃窩邊草…趙建銘巨蟹座果然中

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／彭郁涵扳倒日本削球名將 WTT歐洲大滿貫晉女單16強

中央社／ 台北14日電
彭郁涵在WTT歐洲大滿貫女單次輪爆冷擊敗世界排名13的橋本帆乃香，晉級16強。 路透通訊社
彭郁涵在WTT歐洲大滿貫女單次輪爆冷擊敗世界排名13的橋本帆乃香，晉級16強。 路透通訊社

瑞典舉行的WTT歐洲大滿貫賽，台灣小將彭郁涵今天在女單次輪打出驚奇，以3比1扳倒日本削球名將橋本帆乃香，不僅如願挺進16強，更成為台灣單打唯一希望。

年僅18歲的台灣桌球新星彭郁涵，這次世界桌球職業大聯盟（WTT）歐洲大滿貫賽從資格賽出線，今天在女單次輪與世界排名13的日本名將橋本帆乃香上演激戰，彭郁涵終場就以3比1取勝，順利搶下晉級門票。

此役首局開打後，彭郁涵與對手一路纏鬥緊咬比分，在處於落後情況下，逮到機會連得3分，以11比9先馳得點，接著彭郁涵趁勝追擊，不僅把握連續得分的機會，更將節奏掌控在自己手中，再以11比5手握聽牌優勢。

就算第3局錯失開局4比0領先優勢，以8比11遭到對手扳回一局後，彭郁涵仍在關鍵第4局頂住壓力，甚至面臨對手追分攻勢依舊穩紮穩打，最後迫使橋本帆乃香回擊掛網，彭郁涵以11比9結束這場逼近38分鐘激戰。

然而，在台灣「沈默刺客」林昀儒以2比3不敵丹麥選手葛羅斯（Jonathan Groth）後，加上「台灣一姐」鄭怡靜敗給中國好手石洵瑤、馮翊新惜敗日本超新星松島輝空後，彭郁涵成為台灣單打唯一希望，接下來將挑戰日本好手長崎美柚，力拚卡位8強席次。

歐洲 日本 瑞典

延伸閱讀

桌球／林昀儒鄭怡靜橫掃美國組合 闖WTT歐洲大滿貫8強

桌球／拍下頭號種子！林昀儒、鄭怡靜瑞典大滿貫勇闖4強

網球／芮芭奇娜逆轉擊敗大坂直美 挺進多倫多女網賽4強

桌球／WTT巴西球星挑戰賽 黃愉偼不敵日本好手止步16強

相關新聞

桌球／彭郁涵扳倒日本削球名將 WTT歐洲大滿貫晉女單16強

在瑞典舉行的WTT歐洲大滿貫賽，台灣小將彭郁涵今天在女單次輪打出驚奇，以3比1扳倒日本削球名將橋本帆乃香，不僅如願挺進1...

體適能科技檢測祖父母節全台大串聯 迪卡儂17間門市共同響應

運動部全民運動署「國民體適能科技檢測全台串聯活動」將於8月23日祖父母節辦理，於各地醫院、運動中心、學校等近30個地點辦理，更攜手全台迪卡儂17間門市共同響應，作為9月9日國民體育日的暖身活動，全民運動署表示，透過體適能科技檢測，鼓勵民眾從了解自身體適能開始，選擇合適的運動方式，將運動落實於日常生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。