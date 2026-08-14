桌球／彭郁涵扳倒日本削球名將 WTT歐洲大滿貫晉女單16強

在瑞典舉行的WTT歐洲大滿貫賽，台灣小將彭郁涵今天在女單次輪打出驚奇，以3比1扳倒日本削球名將橋本帆乃香，不僅如願挺進16強，更成為台灣單打唯一希望。

年僅18歲的台灣桌球新星彭郁涵，這次世界桌球職業大聯盟（WTT）歐洲大滿貫賽從資格賽出線，今天在女單次輪與世界排名13的日本名將橋本帆乃香上演激戰，彭郁涵終場就以3比1取勝，順利搶下晉級門票。

此役首局開打後，彭郁涵與對手一路纏鬥緊咬比分，在處於落後情況下，逮到機會連得3分，以11比9先馳得點，接著彭郁涵趁勝追擊，不僅把握連續得分的機會，更將節奏掌控在自己手中，再以11比5手握聽牌優勢。

就算第3局錯失開局4比0領先優勢，以8比11遭到對手扳回一局後，彭郁涵仍在關鍵第4局頂住壓力，甚至面臨對手追分攻勢依舊穩紮穩打，最後迫使橋本帆乃香回擊掛網，彭郁涵以11比9結束這場逼近38分鐘激戰。

然而，在台灣「沈默刺客」林昀儒以2比3不敵丹麥選手葛羅斯（Jonathan Groth）後，加上「台灣一姐」鄭怡靜敗給中國好手石洵瑤、馮翊新惜敗日本超新星松島輝空後，彭郁涵成為台灣單打唯一希望，接下來將挑戰日本好手長崎美柚，力拚卡位8強席次。