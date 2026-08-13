16日開跑！林義傑、王仁甫、郭彥均領台灣15選手 挑戰極限7天250K納米比亞沙漠賽

2026年四大極地納米比亞沙漠多日賽即將於納米比亞當地時間16日上午8時正式開跑。由超級馬拉松選手暨推廣者林義傑領軍，藝人王仁甫、郭彥均共同參與，率領來自台灣的15位選手，挑戰全程250公里、歷時7天的高難度沙漠賽事，正式展開今年四大極地賽事的納米比亞站征途。

這支台灣隊伍已於當地時間12日展開旅程，歷經近 25 小時飛行抵達納米比亞。選手們接下來將背負約 12 公斤裝備，穿越骷髏海岸、萬年沙漠大陸、鹽沼地（The Salt Pans）、鹽湖與火烈鳥棲息地（Salt Lakes / Flamingos）、納米比亞沙漠巨型沙丘（Dunes of the Namib Desert），以及月亮谷（Moon Valley / Moon Landscape）等經典地貌，在極端環境中完成連續七天的耐力考驗。

大會資料顯示，本次賽事當地最高溫約為 36 度，夜間最低溫則可能降至 5 度。選手不僅必須面對高溫、低溫、長距離與沙地地形的反覆變化，也要在自我補給與負重前進的條件下，調整每日配速、體能與心理狀態，完成世界級多日超級馬拉松的挑戰。

林義傑攜手李銘峰，持續挑戰四大極地大滿貫之路

2025 年，林義傑與李銘峰、黃張維等三人組隊參加四大極地智利阿他加馬沙漠賽，勇奪官方團體組冠軍。2026 年，林義傑再度與李銘峰組隊參賽，挑戰四大極地賽事的第二場賽事，距離大滿貫冠軍目標仍有另外兩場賽事與積分需要持續奮戰。

林義傑過去曾拿下首屆四大極地個人組大滿貫冠軍。相隔 20 年後，他再次發起挑戰，不僅是為了完成個人的賽事目標，也希望透過一次次帶領台灣選手走進世界級賽事，讓更多人看見台灣跑者的韌性與可能性。

自 2019 年起，林義傑便持續帶領全民參與四大極地賽事。多年來，參賽者不再只限於職業跑者，而是有越來越多來自不同領域、不同年齡與不同運動經驗的素人跑者加入。這次台灣隊伍的成員背景更加多元，包括藝人、醫師、電子業從業人員與中小企業家等，大家因為共同的目標集結，在準備、訓練與團隊合作中，走向納米比亞沙漠。

林義傑表示，超級馬拉松多日賽並不是只有專業選手才能參加的賽事，真正重要的是是否願意開始、是否做好準備，以及能否在漫長訓練過程中持續累積實力。他希望透過這次參賽傳達一個簡單而重要的訊息：只要想參加、願意準備，每個人都有機會用跑步看世界。

「多日超馬考驗的從來不只是速度，而是準備、紀律、意志，以及與夥伴一起完成目標的能力。希望大家看見，世界級賽事並非遙不可及，只要願意從今天開始準備，就能一步一步走到賽道上，用自己的腳步認識世界。」 ——林義傑

15位台灣選手跨組別出征，本次共有15位台灣選手參賽，分為官方團體組與個人組。名單如下：

此次參賽隊伍的組成，正是林義傑多年推廣多日超馬理念的具體實踐。不同職業的選手，在日常生活中各自肩負工作與責任，卻透過訓練、裝備規劃、體能管理及團隊協作，為同一場挑戰做好準備。對他們而言，這趟旅程不只是競賽，也是一場突破日常、探索自我與親近世界的行動。

穿越納米比亞經典地貌，挑戰七天 250 公里賽程

本次賽事將於納米比亞當地時間16日上午8時起跑，選手必須在 7 天內完成總長250公里的賽程。賽道橫跨納米比亞多種壯闊且嚴苛的自然景觀，從骷髏海岸與鹽沼地，到鹽湖、火烈鳥棲息地、納米比亞沙漠巨型沙丘及月亮谷，選手將在大自然的考驗下，以步行、跑步及團隊互助的方式持續前進。

每位選手都必須自行背負約12公斤重量，面對白天36度左右的高溫，以及夜間可能降至 5 度的低溫。長距離負重行進、沙地阻力、睡眠不足與氣候落差，將考驗選手的身體恢復、補給策略與心理韌性。對所有參賽者而言，能夠站上起跑線，已是長期準備與自我要求的成果；而接下來的每一步，則是對意志與團隊精神的持續考驗。

林義傑與台灣隊伍將在納米比亞沙漠展開7天征程，持續向四大極地賽事的更高目標邁進，也期待以實際行動鼓勵更多人相信：跑步不只是競速，更可以成為認識世界、挑戰自己、與他人同行的方式。

這次台灣隊伍贊助單位：弘光科技大學、INDIBA 、HIBERG高山氧 、SUPERACE 、開廣集團、飛跑運動保健食品、NITECORE 、HA27UHE 、電筒王、戴爾美語 、玉膳坊、西雅圖咖啡、720太陽眼鏡、JE22、topo、no/w輕量化主題式戶外專賣店、輕快風生活館