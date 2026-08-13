桌球／拍下頭號種子！林昀儒、鄭怡靜瑞典大滿貫勇闖4強

東京奧運打下桌球混雙銅牌的「小林同學」林昀儒／鄭怡靜，今天WTT瑞典大滿貫賽面對現今混雙世界第一的南韓組合林鐘勳／申裕斌，一下場就連拿7分，第二局更打出8：0的漂亮開局，第四局再頂住頭號種子反撲，以局數3：1拍下南韓組合，闖進4強締造在大滿貫的合作最佳成績。

林鐘勳／申裕斌上月剛在美國大滿貫決賽的5局大戰力退中國名將組合孫穎莎／王楚欽，瑞典大滿貫高居混雙頭號種子，寶島組合則是第8種子，不過林昀儒和鄭怡靜戰術掌控得宜，第一局一下場就打出7：0攻勢，以11：3先下一城。

第二局寶島組合再打出8：0強攻，奠定優勢下以11：2取得局數「聽牌」優勢。

頭號種子第三局調整，回敬開局連拿6分攻勢，以11：4扳回一城。

第四局寶島組合在4：5落後下連拿6分逆轉，暫停後雖遭南韓組合連續瓦解4個賽末點，不過鄭怡靜把握關鍵球，讓第8種子驚險以11：9拿下勝利，率先拿到4強門票。

WTT瑞典大滿貫賽總獎金155萬美元，單打64籤、雙打32籤，今天寶島混雙開出紅盤，接續包括男單17歲小將郭冠宏，女單李昱諄、簡彤娟和彭郁涵都將上陣迎接第二輪賽事，林昀儒和鄭怡靜稍作休息後將在台灣時間明天凌晨迎戰單打賽程。