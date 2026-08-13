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影／全台200名拳擊好手對抗賽競技 基隆國內外賽事成績亮眼

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「基隆市115年拳擊區域對抗賽」今天在國立基隆高中登場，約200名拳擊選手實戰切磋。圖／基隆市政府提供
「基隆市115年拳擊區域對抗賽」今天在國立基隆高中登場，約200名拳擊選手實戰切磋。圖／基隆市政府提供

基隆拳擊選手近年在國內外賽事表現亮眼，不僅榮獲U15亞洲少年拳擊錦標賽銅牌，也在今年全國中等學校運動會勇奪1銀2銅。「基隆市115年拳擊區域對抗賽」今天在國立基隆高中登場，全台10個縣市20所學校約200名拳擊選手，透過實戰切磋，為基隆拳擊運動發展注入更多活力。

近年基隆拳擊選手在國內外賽事表現亮眼，持續締造優異成績，今年6月市府接見八斗高中拳擊隊優秀選手，選手榮獲U15亞洲少年拳擊錦標賽銅牌，今年全國中等學校運動會勇奪1銀2銅，陳昱妡勇奪隊史第一面銀牌，黃薰慧及林書妍則奪下銅牌，為基隆市在拳擊項目寫下嶄新里程碑。

國立基隆高中學生陳昱辰在「2024亞洲青年暨U22拳擊錦標賽」選拔賽獲得金牌，成為基隆首位國手，拚戰為國爭光。

副市長邱佩琳指出，拳擊區域對抗賽今年邁入第三年，透過邀請全台各地拳擊好手齊聚基隆，不僅提供選手交流切磋、突破自我的舞台，也讓基隆成為拳擊運動交流的重要場域。

國立基隆高中校長簡森乙指出，基中辦理拳擊區域對抗賽已邁入第三年，市府及校內團隊共同投入，打造安全、專業的競賽平台，學校扎根拳擊運動，透過跨縣市選手同場競技，不僅能帶動基隆在地體育風氣，也能鼓勵更多年輕學子投入拳擊運動，為基隆拳擊發展持續注入能量。

教育處代理處長楊桂杰表示，目前基隆市共有2所國中及2所高中，透過基層訓練站及體育班方式發展拳擊運動。市府去年起已投入逾575萬元經費，支持基層學校拳擊運動發展及設備更新，近2年基隆選手在全中運等大型賽事屢創佳績，展現扎實的訓練成果。

楊桂杰指出，市府未來將持續協助基隆學校及選手打造更加完善的訓練環境與設備，全力支持各項專項運動人才培育，讓更多基隆學子有機會在競技舞台發光發熱，也持續提升基隆體育城市的能見度與競爭力。

「基隆市115年拳擊區域對抗賽」今天在國立基隆高中登場，約200名拳擊選手實戰切磋。圖／基隆市政府提供
「基隆市115年拳擊區域對抗賽」今天在國立基隆高中登場，約200名拳擊選手實戰切磋。圖／基隆市政府提供

「基隆市115年拳擊區域對抗賽」今天在國立基隆高中登場，約200名拳擊選手實戰切磋。圖／基隆市政府提供
「基隆市115年拳擊區域對抗賽」今天在國立基隆高中登場，約200名拳擊選手實戰切磋。圖／基隆市政府提供

「基隆市115年拳擊區域對抗賽」今天在國立基隆高中登場，約200名拳擊選手實戰切磋。圖／基隆市政府提供
「基隆市115年拳擊區域對抗賽」今天在國立基隆高中登場，約200名拳擊選手實戰切磋。圖／基隆市政府提供

「基隆市115年拳擊區域對抗賽」今天在國立基隆高中登場，約200名拳擊選手實戰切磋。圖／基隆市政府提供
「基隆市115年拳擊區域對抗賽」今天在國立基隆高中登場，約200名拳擊選手實戰切磋。圖／基隆市政府提供

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