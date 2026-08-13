路跑／免費16周疾速訓練營 號召跑者突破自我

延續不斷突破的跑步精神，Nike連續第三年推出「NRC疾速訓練營」訓練計畫，今年預計招募10位跑者展開為期16周的馬拉松專項訓練，結合NRC與NTC專業團隊，從訓練計畫、跑步技術、營養補給到運動傷害防護，陪伴跑者以更完整的準備，迎戰年底的馬拉松賽事，以個人最佳紀錄衝過終點線。

回顧2024年及2025年，NRC疾速訓練營共招募培訓了28位跑者，以系統性的長期訓練與創新產品支援，幫助跑者備戰年底在台北舉辦的馬拉松盛事。28位成員中，共有21位成功在當年跑出個人全馬最佳紀錄，其中更有4位完成生涯初馬，展現NRC專業團隊的訓練成果。

2026 NRC疾速訓練營將於8月31日正式開訓，由教練吳信和、吳敏和李智群領軍的訓練營，將招募全台力求突破的10位菁英跑者，展開為期16周的專業訓練，目標是於年底的馬拉松賽事成功創下個人最佳紀錄。

訓練期全程免費，間每周安排兩次固定團體訓練，分別於周四晚間及周日白天進行，並搭配 NRC 教練團隊提供的專業課表自主訓練。透過規律的團練、長距離訓練與自主課表，循序培養馬拉松所需的耐力、速度與比賽節奏。

報名將於17日中午12點透過Nike Taiwan Line官方帳號報名，23日深夜23點59截止報名；報名資格部分，2024年8月16日起至今全馬最佳成績男生須達3小時15分以內，女生須達3個半小時以內，且已取得今年12月在台北舉辦的全馬賽事資格。

最終正取名單將於8月26日於Nike Taiwan Line官方帳號公布。

Nike去年「NRC疾速訓練營」訓練花絮。圖／Nike提供

Nike連續第三年推出「NRC疾速訓練營」訓練計畫。圖／Nike提供