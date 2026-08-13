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排球／直落三退委內瑞拉 中華隊U17世青賽勇闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華女排隊U17世青賽挺進8強。圖／Volleyball World提供
中華女排隊U17世青賽挺進8強。圖／Volleyball World提供

中華女排隊今天迎接2026年世界U17女子排球錦標賽16強賽，面對委內瑞拉隊以25：21、25：19、25：22直落三奪勝，強勢挺進8強，下戰將於15日清晨5點對上泰國隊，全力爭取 4 強門票。

中華女排首局迅速進入狀態，面對委內瑞拉的高大攔網依然靈活突破，並搭配發球破壞對手組織拔得頭籌。次局中華隊延續發球與攔網優勢，取得局數「聽牌」優勢。第三局雖然一度受到對方攔網牽制，但中華隊多次化險為夷，加上對手關鍵時刻出現失誤，讓中華隊只花三局就前進8強。

中華隊本場有11次發球得分，詹子昀一人就包辦7顆，張芸甄攻下全場最高的19分，詹子昀進帳18分，陳亭伊也有14分的表現；就讀於東山高中的舉球員謝晨晞，本屆賽會的舉球排行榜暫居第一，目前累計舉出176顆好球，舉球成功率達 29.88%，是團隊不可或缺的隱形功臣。

「贏下比賽的一瞬間就覺得我們做到了！真的非常開心！」謝晨晞賽後高興地說：「今天大家都表現得很棒，尤其在處理球方面做得很好，不管是放小球還是打touch都可以拿下分數。」

面對比賽中一度被追分的情況，中華女排冷靜應對，在場上始終保持積極態度相互鼓勵。謝晨晞分享，教練團在場邊不斷為大家加油，提醒她們穩扎穩打、一分一分拿，也讓球隊能快速回穩。

從去年的亞洲U16女排錦標賽到這次U17世青賽，謝晨晞認為自己在戰術運用上更加多變，不僅能確實執行教練團指示的策略，也能解讀場上的局勢，幫助攻擊手調開攔網，突破防線。

由於地緣關係，現場湧入許多委內瑞拉球迷，中華女排賽後一如往常向現場觀眾表達感謝，場邊觀眾也熱情呼喚中華女排合照，令謝晨晞相當驚喜，留下深刻的印象。

謝晨晞說：「希望對上泰國時，大家都能發揮出最佳表現，享受比賽，挺進四強！」

中華女排隊U17世青賽挺進8強。圖／Volleyball World提供
中華女排隊U17世青賽挺進8強。圖／Volleyball World提供

委內瑞拉 排球 中華隊 籃球

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