排球／海峽大戰不敵衛冕軍 中華隊今和日本拚4強門票

中華女排在2026年亞洲東區女子排球錦標賽第二戰強碰上屆冠軍中國隊，激戰4局吞下首敗，今天下午5點將和日本上演小組賽壓軸對決，勝隊就能前進4強，敗隊只能落入5、6名排名賽。

中華隊前兩局利用掩護戰術與快攻牽制，試圖調開對方攔網，並於第二局主動變陣，但仍以17：25、18：25連失兩局；第三局中華隊攻守兩端展現絕佳默契，快攻手甘可慧更在網前多次建功拉開比分，以25：16強勢扳回一城，但第四局雖連續化解對方4個賽點，最終仍以21：25抱憾落敗。

就讀於臺北市立大學的甘可慧，自大一於賽事嶄露頭角後，不僅三度獲選大專排球聯賽 MVP，也在企業20年甲級排球聯賽收下最有價值球員，是中華女排近年不可或缺的主力成員。她賽後分享，教練團在賽前有針對防守特別提醒，不論是幫助隊友守起攔網造成的反彈球，還是後防與攔網的搭配，都要時時做到支援隊友的責任。身為快攻手，一直站在網前第一線的她也很感謝隊友幫忙，「今天在場上也確實有感覺到大家更想保護隊友！」

甘可慧認為，正是這股不認輸的精神，才能讓球隊延續氣勢到第三局，「即便到第二局後半段，還是有感覺到大家努力追分的態度，沒有放棄。」即便面對修正球，攻擊手也都積極尋找空隙處理球並拿下分數。

林書荷與甘可慧在此役雙雙砍下全隊最高的15分，甘可慧更包辦 4 次攔網得分；快攻手温以勤亦有10分進帳。

今天將和日本爭取4強門票，甘可慧強調，與球隊的目標是一起拚戰到賽事最後一天的最後一場比賽，劍指冠軍戰，「無論對到哪支隊伍我們都會全力以赴，我也會努力成為球隊中讓人安心的存在。」