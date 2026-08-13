足球／世足拚進決賽仍等不到摯愛 梅西悲傷悼父：我該如何走下去

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）近日送摯愛的父親荷黑．梅西（Jorge Messi）走完人生最後一程，在低調辦完喪禮後，首度於社群媒體發聲，道盡對父親的思念。他提到父親在世足賽前已病重，無法到場看他比賽，也遺憾未能獻上新的獎盃，更沉痛說出失去父親後「不知道該如何走下去」。

梅西台北時間12日晚間在IG貼出與父親的合照，並留下悼念長文。此貼文湧入百萬則留言，多位球星現身送暖。葡萄牙當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）寫道：「在這段艱難的時刻，給你和你的家人一個大大的擁抱，里奧。要堅強，加油。」英格蘭傳奇球星、邁阿密國際老闆貝克漢也留下：「里奧，我們永遠與你和你的家人同在。」

梅西悼念父親全文如下：

爸，我還是無法相信你已經走了。我無法接受，或者更確切地說，我不想接受。我實在很難想像再也見不到你、再也無法和你說話的日子。我知道你之前很痛苦，這樣對你或許是最好的解脫，但你走得太早了。我們明明還有好多時光可以一起享受。

你那麼希望我踢這一屆世界盃，但在比賽開始前幾天，你的情況卻變得最糟。那是你第一次無法陪我參加大賽，但媽媽告訴我你會好起來的，你會好到可以來看比賽。我曾對你說過，我們會打進決賽，這樣你就能飛過來看。

每次比賽結束，我都在期待也想念著你的訊息。那時我才意識到情況真的很糟糕。儘管如此，我還是不斷想著要走得越遠越好，為了幫你爭取時間，讓你能看一場比賽。我們打進了決賽，但你卻無法在場。我多想贏得冠軍帶回去給你看，向你展示一座新的獎盃。但我做不到，我的雙腿已經到了極限。這一次我試圖對抗自己的身體狀況，但我無能為力。我始終無法調整到最好的狀態。

當我回去的時候，你以為我們在PK大戰中輸掉了決賽。關於發生的一切，我們什麼都沒能聊上。你什麼都沒能享受到。我們沒有成為冠軍，但你不知道我們有多享受每一場比賽。再一次，你說得對：我必須去參賽，我必須去踢。

我跟你說這些，因為這是我們唯一沒能聊到的事，至於其他所有的事你都已經知道了。我們以前每天都會聊天，只要我的行程允許，我們就會見面。

我不知道沒有你我該怎麼辦，我不知道該如何走下去。我以前只專注於踢足球，但現在我很懷疑自己還能踢多久。你從一開始就陪在我身邊，距離終點就差那麼一點點了。為什麼你不能多堅持一下，讓我們一起走到最後？

我知道你的快樂就是看到你的家人、你的妻子、你的孩子們過得好，最重要的是，在不讓其他人知道的情況下，看我踢球…

從小就是這樣。你一下班就會帶我去參加所有的訓練。很多時候是媽媽帶我去，因為你在工作。

當然，你一場比賽都沒缺席過。看我踢球時你有多麼煎熬，又有多麼享受，儘管你從來沒有給過我太多讚美。

你是父親、朋友，也是經紀人。在每個時刻你總能扮演好你該扮演的角色，而且你從沒犯過錯。除了一些責備或爭吵之外，你總是對的。最後事情總會如你所說的那樣發展。

我會非常想念你，但你將永遠與我們同在，尤其是在對我孩子們的教育上，因為我會用你們教育我的方式來教導他們。

安息吧，請在天上像你在這裡時一樣照顧我們。謝謝你的一切。

我愛你，爸。