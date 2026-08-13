桌球／林昀儒鄭怡靜橫掃美國組合 闖WTT歐洲大滿貫8強

在瑞典舉行的WTT歐洲大滿貫賽，台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜今天在次輪以3比0橫掃美國組合梁吉善、陳伊依，挺進混雙8強，接下來將挑戰頭號種子韓國組合。

世界桌球職業大聯盟（WTT）歐洲大滿貫賽，世界排名11名的台灣混雙組合林昀儒、鄭怡靜，在首輪輪空情況下直接晉級16強，今天對戰美國組合梁吉善、陳伊依，台灣組合展現絕佳壓制力，僅花費15分鐘就以3比0奪勝，如願挺進8強門票。

此役首局一開賽，林昀儒、鄭怡靜就打出宰制力，連得10分讓對手毫無招架之力，以11比1先馳得點，第2局維持猛烈攻勢，再以11比1手握聽牌優勢，關鍵第3局雖然遭遇些微亂流，仍及時穩住陣腳，以11比8鎖定勝利。

曾一度榮登混雙世界排名第1的林昀儒、鄭怡靜，取得混雙8強門票後，接下來將與世界排名第1的韓國組合林鐘勳、申裕斌正面交鋒，尋求躋身4強，只是兩組人馬過去兩度在國際賽場對戰，台灣組合皆力抗5局吞敗。

另外，台灣組合簡彤娟、李昱諄則在女雙16強上陣，面對賽會第7種子的中國組合王藝迪、陳熠。簡彤娟、李昱諄前兩局雖以7比11、9比11讓出，仍未放棄，甚至驚險化解2個賽末點，接連以11比6、15比13扳平戰局，可惜決勝第5局未能守住領先，最後以9比11吞敗。