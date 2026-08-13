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足球／歷經父親逝世 梅西沉痛發文「不知怎麼走下去」
阿根廷在2022年世界盃奪冠功臣、足球巨星梅西（LionelMessi）今天發文表示，父親近日去世之後，他不知道如何繼續走下去，也不確定自己還能踢多久。
現年39歲的梅西於社群媒體寫道：「沒有你，我不知道該怎麼辦，我不知道怎麼繼續走下去。我一直就是踢球，現在我相當懷疑自己還能繼續踢多久。」
荷黑．梅西（Jorge Messi）為梅西的父親兼經紀人，他於上週離世，享壽68歲。
梅西貼文也回顧父親人生最後幾個月，當時適逢2026年世界盃足球賽，「我們踢進決賽，但你無法到場。我想奪下冠軍把它獻給你…但我沒能做到，我的腿使不上勁了」。
荷黑．梅西的死因尚未公開，阿根廷當地媒體則指稱，他生前罹患癌症。
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