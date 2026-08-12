世足賽冠軍回到冠軍的產地！2026–27西甲16日開踢 DAZN全台獨家轉播

全球領先運動娛樂串流平台DAZN持續為台灣球迷帶來世界頂級足球盛宴！西班牙國家隊今年夏天高舉世界盃冠軍金盃，冠軍國腳也將帶著榮耀回歸俱樂部賽場。2026–27 LALIGA西班牙甲級足球聯賽將於台灣時間8月16日正式開踢，全季38輪、380場精彩賽事由DAZN全台獨家轉播，鎖定DAZN全平台。從世界冠軍國腳、足壇頂尖巨星到快速崛起的新世代天才，跟著DAZN見證世界冠軍回到孕育冠軍的地方，再次為俱樂部榮耀而戰。

新世代雙子星亞馬爾、庫巴西領銜 巴薩劍指西甲三連霸

連續兩季高舉西甲冠軍的巴塞隆納，新賽季目標直指三連霸，陣中更坐擁八位西班牙國家隊國腳。其中，19歲的亞馬爾（Lamine Yamal）無疑是最受矚目的新世代巨星，他代表西班牙在歐洲國家盃與世界盃先發出賽12場，球隊取得全勝戰績，未滿20歲便接連奪下歐洲國家盃與世界盃冠軍。驚人的突破能力與獨特創造力，也讓他持續成為巴薩前場最具威脅的進攻武器。

同為19歲的庫巴西（Pau Cubarsí）也展現超齡實力，世界盃更力壓隊友亞馬爾奪下最佳新秀獎。從亞馬爾在進攻端展現無與倫比的創造力，到庫巴西坐鎮後防快速成長，兩位新世代天才已成為巴薩攻守兩端的重要戰力，加上陣中多位世界冠軍國腳坐鎮，讓巴薩新賽季陣容依舊星光熠熠，全力朝西甲三連霸邁進。

姆巴佩領軍皇馬搶回王座 世界盃爆炸頭庫庫雷利亞重返西甲

死敵皇家馬德里當然不會讓巴薩輕鬆衛冕。陣中頭號射手姆巴佩（Kylian Mbappé）自加盟皇馬後火力全開，連續兩個賽季榮膺西甲進球王，今年世界盃更再度勇奪金靴獎，以頂級進球能力證明足壇第一射手的身手。新賽季姆巴佩將繼續扛起皇馬進攻重任，率隊全力搶回西甲王座。

皇馬今夏補強同樣毫不手軟，網羅世界盃賽場上以招牌爆炸頭令人印象深刻的庫庫雷利亞（Marc Cucurella）。他在防守積極逼搶與纏鬥能力，也將進一步提升皇馬後防強度；同時球隊也從德甲RB萊比錫簽下19歲象牙海岸新星迪奧曼德（Yan Diomande），一攻一守的補強，為皇馬新賽季爭冠陣容增添更多深度與活力。

巴薩與皇馬兩大豪門再次正面交鋒，也讓新賽季兩場國家德比（El Clásico）成為全球球迷最期待的焦點戰役之一。首回合將於第10輪在巴薩主場開踢，第二回合則預計於2027年5月9日移師皇馬主場，兩場世紀對決都可能直接左右西甲冠軍歸屬。

世界盃金手套也在西甲 西蒙坐鎮畢爾包競技最後防線

不只巴薩與皇馬星光熠熠，世界冠軍西班牙陣中的重要成員同樣遍布西甲各隊。世界盃金手套獎得主西蒙（Unai Simón）在本屆賽事8場出賽僅失1球，近乎沒完的表現守住西班牙最後一道防線；回到俱樂部後，他也將繼續鎮守畢爾包競技球門，率隊向聯賽前段班席次發起挑戰。

從世界盃金球獎、金手套獎得主，到亞馬爾、庫巴西等已經站上世界之巔的新世代球星，西班牙國家隊的冠軍陣容與西甲有著密不可分的連結。「冠軍與他們的產地」，不只是新賽季的宣傳口號，更象徵西班牙足球從聯賽、俱樂部到國家隊長期累積的人才厚度。

三支老牌勁旅回歸 桑坦德相隔14年重返西甲

新賽季除了豪門爭霸，升班馬回歸同樣值得期待。桑坦德（Racing de Santander）睽違14年重返西甲，將再次踏上西班牙最高層級聯賽舞台；另外兩支擁有悠久歷史與廣大球迷基礎的老牌球會拉科魯尼亞（Deportivo A Coruña）與馬拉加（Málaga）也成功升上西甲。三支傳統勁旅回歸，不僅為新賽季加入更多話題，也讓38輪漫長賽季從爭冠、歐戰資格到保級之爭，每一輪都更加充滿懸念。

38輪380場全台獨家 DAZN FanZone陪球迷邊看邊聊

從世界冠軍國腳回歸、巴薩挑戰三連霸、皇馬強勢補強，與三支老牌勁旅重返頂級聯賽，2026–27西甲38輪、380場賽事話題不間斷，全台獨家轉播鎖定DAZN全平台，透過手機、平板、電腦及聯網電視，都能隨時掌握西甲最新戰況。此外深受觀眾喜愛的FanZone互動功能，精選焦點賽事將由小編在線陪球迷一起看球、即時聊天互動，還有機會獲得限定好禮，讓觀賽不再只是單向收看，而是與全台球迷一起為支持的球隊吶喊。

除了完整直播，只要註冊DAZN會員，即可免費觀看每場西甲賽事精華，即使錯過深夜直播，也能快速掌比賽精彩時刻，世界冠軍的故事沒有在世界盃決賽終場哨響後結束，而是回到孕育無數頂尖球星的聯賽重新開始。8月16日起，跟著世界冠軍回到冠軍的產地，2026–27西甲，全台獨家鎖定DAZN串流平台。