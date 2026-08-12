排球／家人飛智利相挺 中華女將U17世青賽拚8強門票

中華女排今天進行2026年世界U17女子排球錦標賽預賽最終戰，雖在五局大戰敗給義大利，仍以分組第三挺進16強，明天早上8點將和委內瑞拉爭8強門票。

中華女排首局發出6記「愛司」拉開分差，加上陳亭伊單局獨得10分的火力輸出，以 25：19拔得頭籌；第二局中華隊雖以21：25不敵義大利，但第三局透過靈活的戰術搭配，以25：22取得局數「聽牌」優勢。

第四、五局受限義大利的高度與嚴密攔防，中華隊沒能關門，最終以15：25、12：15遭逆轉，預賽以2勝3敗收尾。

陳亭伊拿下全場最高26分，刷新個人在本屆賽會的單場新高，張芸甄貢獻22分，詹子昀也有13分。

陳亭伊表示，球隊有依照賽前的戰術擬定，以吊球的方式處理不好應對的球，在場上得到不錯的效果，「大家今天都很棒，都有放開來打，完全沒有因為對手很高就害怕。」

陳亭伊在112學年度幫助明湖國中勇奪JHVL隊史首冠、畢業後前往HVL排球強權東山高中，去年在亞洲U16女子排球錦標賽即榮膺「最佳邊線攻擊球員」，實力備受肯定，U17世青賽預賽5戰累積進帳79分，是中華隊不可或缺的核心主攻手；她的接發球表現同樣亮眼，目前在賽會的接發排行榜上高居第二。

陳亭伊認為，預賽已經跟具有身高優勢的對手同場較勁過，對於接下來的賽事反倒不會緊張與害怕，反而愈加清楚知道自己該如何應戰，加上與隊友之間的搭配越來越好，球隊默契也更上一層樓。她分享，與U16亞青賽相比，可以在比賽中發覺球隊整體的攻擊變化更豐富，防守成功率提升不少，盼朝四強目標前進。

陳亭伊的家人特別前往智利為她和中華女排加油打氣，手握陳亭伊最喜歡的哆啦A夢在場邊揮舞雙手；家人的出現讓陳亭伊在場上心情安定不少，為了回應親友的支持，全力以赴不讓大家失望，笑說：「失誤的時候也可以往他們那邊看，看到他們拿著哆啦A夢在幫我加油，就瞬間不緊張了。」