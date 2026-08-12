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網球／芮芭奇娜逆轉擊敗大坂直美 挺進多倫多女網賽4強

中央社／ 多倫多11日綜合外電報導
大坂直美(左)在多倫多網賽不敵芮芭奇娜，無緣晉級。 路透
大坂直美(左)在多倫多網賽不敵芮芭奇娜，無緣晉級。 路透

世界排名第2的哈薩克網球女將芮芭奇娜今天在WTA多倫多網賽先失1盤的情況下上演逆轉秀，擊敗4座大滿貫得主大坂直美，挺進準決賽，接下來將對決世界排名第4的高夫。

法新社和路透社報導，衛冕的澳洲網球公開賽冠軍芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天轟出13記愛司球，最終以4比6、7比6（7/5）、6比4逆轉獲勝。

在大坂直美（Naomi Osaka）與芮芭奇娜巡迴賽級別的首次交手中，這位日本好手在開局首局就率先破發，並一路保持這項優勢拿下首盤，看似將輕鬆邁向勝利。

大坂直美在第2盤一度取得4比2領先，但芮芭奇娜展現韌性急起直追，並在搶七局中勝出，將比賽逼入決勝盤。

進入第3盤後，芮芭奇娜成功挽救4個破發點，隨後連續兩次破了大坂直美的發球局掌控局勢，最終鎖定勝局。

歷經2小時33分鐘的拉鋸戰後，芮芭奇娜表示：「超開心，這是一場非常艱難的比賽。」

22歲的美國名將高芙（Coco Gauff）則因瑞士好手班西琪（Belinda Bencic）髖部受傷退出，兵不血刃晉級個人的首個加拿大網賽準決賽。

曾拿下2023年美網與2025年法網冠軍的高夫，過去僅和芮芭奇娜對決過一次，當時是在2022年多倫多網賽第3輪，由高夫拿下勝利。

高夫本季雖然曾在邁阿密與羅馬網賽拿下亞軍，溫網也在準決賽惜敗，但她在本屆多倫多賽事採用新的戰術元素，狀態相當出色，至今未失一盤。

芮芭奇娜 大坂直美 多倫多

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