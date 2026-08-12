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足球／「震胸舞」踢進足球圈卻翻車！ATEEZ崔傘開球遭海外球迷噴爆 同日才創收視最高

聯合新聞網／ 綜合報導
崔傘受邀擔任曼城與馬德里競技季前熱身賽的開球嘉賓，並在場上招牌「震胸舞」後，引發大量海外足球迷吐槽。圖／觀眾提供
崔傘受邀擔任曼城與馬德里競技季前熱身賽的開球嘉賓，並在場上招牌「震胸舞」後，引發大量海外足球迷吐槽。圖／觀眾提供

近期憑藉〈BAD〉招牌「震胸舞」在社群掀起熱潮的南韓人氣男團ATEEZ成員崔傘（San），如今這股旋風甚至一路吹進足球場。日前曼城與馬德里競技在首爾進行季前熱身賽，崔傘受邀擔任開球嘉賓，沒想到他在場上再次跳起近期爆紅的舞蹈後，卻意外引發大量海外足球迷吐槽，形成K-POP粉絲與足球迷之間相當有趣的「文化衝擊」。

曼城與馬競於8月9日在首爾世界盃競技場進行《2026 Coupang Play Series》熱身賽，最終曼城以3比1逆轉擊敗馬競，而這場比賽也是南韓球星李剛仁加盟馬競後的重要亮相。崔傘則受邀擔任賽前開球嘉賓，身穿馬競招牌紅白條紋球衣登場。

不過崔傘並沒有只是單純完成開球。在正式比賽開始前，他直接在球場上秀出近期於社群爆紅的〈BAD〉舞蹈，其中最具代表性的「震胸舞」自然沒有缺席，現場也隨即響起歡呼聲。

有趣的是，這套動作在K-POP圈內堪稱崔傘近期最強大的「流量密碼」，到了海外足球社群卻完全變了調。

相關影片被擁有大量足球迷追蹤的社群帳號轉發後迅速擴散，不少原本根本不認識崔傘的海外球迷第一次看到他的表演，留言區隨即湧入大量吐槽。從使用者提供的貼文畫面可見，相關影片已累積數萬次觀看，部分留言甚至直接問：「這傢伙到底是誰？他以為自己是主角嗎？」也有人毫不客氣形容表演「尷尬」，甚至有人以哭泣、傻眼等迷因GIF回應。

類似反應並不只出現在單一貼文。相關海外報導也注意到崔傘的足球場演出在社群引發爭議，有網友直接以「Straight-up cringe（真的超尷尬）」形容，也有人無法理解為何足球比賽開始前會出現這段表演。

甚至在曼城球迷的比賽討論串中，同樣可以看到部分球迷一頭霧水，有人直接詢問「這個San是誰？」也有人吐槽他的開球動作，顯示對不熟悉K-POP文化的海外足球迷而言，這段賽前安排確實形成不小的文化落差。

但如果只看足球迷的反應，可能很難想像崔傘最近究竟有多紅。

就在同一天登場的《2026 SBS歌謠大戰SUMMER》，ATEEZ同樣靠著高強度舞台成為焦點，崔傘也再次表演〈BAD〉「震胸舞」。根據TVBS公布數據，ATEEZ登場時，15至24歲女性觀眾收視一度衝上2.11，寫下整晚最高紀錄；相關官方網站及社群平台累積觸及則達到863.2萬。

也就是說，崔傘幾乎在同一天出現兩種截然不同的「名場面」：在K-POP舞台上，他靠著〈BAD〉與震胸舞把收視推向全晚高點；幾個小時後來到足球場，同一套招牌動作卻讓不少海外球迷滿頭問號。

事實上，崔傘受邀替這場比賽開球，本身就具有相當強烈的跨界行銷意味。賽前消息指出，他除了負責開球，也將替準備代表馬競亮相的南韓球星李剛仁送上應援訊息；主辦單位也準備ATEEZ簽名專輯、李剛仁簽名球衣以及兩隊相關簽名商品，希望藉由K-POP與足球兩大熱門元素吸引不同族群。只不過主辦單位或許也沒想到，這場跨界合作最後會以另一種方式「成功出圈」。

對熟悉ATEEZ的粉絲而言，崔傘在球場上跳〈BAD〉只是近期招牌表演的延伸；但對許多只想觀看曼城與馬競比賽的海外足球迷而言，突然看到一名穿著馬競球衣的K-POP偶像站在球場中央大跳震胸舞，顯然不是所有人都能立即理解。

最終，這段不到一分鐘的賽前演出反而成為比賽之外最具話題性的插曲之一，也讓近期原本就在K-POP圈快速竄紅的崔傘，意外以完全不同的方式闖進海外足球迷的視野。

足球 南韓 社群 首爾 馬德里

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