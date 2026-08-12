排球／目標突破上屆銀牌成績 中華隊亞洲東區賽旗開得勝

2026亞洲東區女子排球錦標賽（Asian Eastern Zonal Women’s Volleyball Volleyball Volleyball Championship 2026）昨天點燃戰火，中華女排首戰以直落三輕取澳門，今天下午5點將對決中國，在「海峽大戰」爭取2連勝。

中華隊本屆和澳門、中國、日本同在B組，預賽單循環取分組前2晉級四強，中華隊首戰僅歷時54分鐘就以25：9、25：10、25：13取勝。

東山高中畢業後前往日本金城大學求學的快攻手温以勤，目前效力日本信州 Brilliant Aries，2025-26賽季幫助球隊在日本V聯賽完成二連霸，暌違6年重披國家隊戰袍，亞洲東區排球錦標賽是她首次與現役國家隊戰友實戰搭配。

上一次入選國家隊已是2020年，温以勤透露心情上既緊張也期待，「相隔這麼久再次穿上國家隊的球衣，對我來說其實是一件很珍貴、也很有意義的事情，所以現在反而會更珍惜每一次訓練跟比賽的機會。」

儘管需要重新適應球隊與球風，温以勤認為隊友之間都很樂於互相幫忙、了解彼此的想法，因此與團隊的搭配也越來越順暢。她表示，目前自己仍處於調整狀態的階段，「希望可以一場一場把狀態拉起來，在場上能夠更穩定幫助團隊。」

能夠「再次」加入國家隊，現今25歲的温以勤將這個機會視作重新開始的轉捩點。6年前因為年紀較小，會過於在意自己在場上的表現，反而衍生許多情緒造成表現的起伏；經過這幾年在大學與日本球隊的洗禮，她更專注於自己能為團隊帶來什麼幫助，不再於比賽中鑽牛角尖。

温以勤接下來還會與中華女排一同參與2026年亞洲排球錦標賽以及9月名古屋亞運，她說：「能夠入選亞錦賽跟亞運的名單，對我來說是一個很大的肯定，也代表接下來還有很多需要努力的地方。」

亞東區設立的階段性目標是確立與團隊的默契，温以勤平常心看待後續國際賽，「最重要的是把每天該做的事情做好，讓自己到了重要比賽時，能以最好的狀態幫助球隊。」

亞東區作為FIVB世界排名積分賽事，是爭取積分的重要機會，中華女排在贏得首勝後，世界排名升至第37；中華女排也設下目標，期許在本屆賽事超越上屆摘銀的紀錄、衝擊冠軍。