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多倫多女網／逆轉奧運金牌差一步 謝淑薇連兩年止步四強
我國「一姊」謝淑薇多倫多女網賽和拉脫維亞前搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）重新合體，名列第5種子的台拉組合一路闖進4強，今天對巴黎奧運奪金的義大利老將艾拉妮（Sara Errani）／美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）爭決賽門票，兩組人馬激戰到「超級搶10」，台拉組合雖從4：8落後追到8：8平手，但關鍵分沒能拿下，讓謝淑薇連兩年停在四強。
多倫多女網賽屬於WTA 1000分大賽，總獎金743萬3076美元，單打96籤、雙打32籤，我國共4名女將在女雙出賽，梁恩碩和日本搭檔青山修子首戰就在「寶島內戰」敗給詹皓晴／澳洲茹安（Maya Joint），詹皓晴和吳芳嫺雙雙在第二輪止步，只有謝淑薇一路挺進，四強和列第3種子的義大利、美國聯軍會師。
首盤台拉組合前3個發球局都沒能保住，在局數0：5絕對落後下雖回破「破蛋」，仍以1：6失守。
第二盤台拉組合第5局率先破發，雖在第8局遭回破，不過下一局馬上再破發成功，盤末發球局再瓦解一個破發點，以6：4扳平盤數。
決勝的「超級搶10」，台拉組合陷入4：8落後，雖連趕4分追平比數，但關鍵發球分遭破，讓第3種子以10：8驚險拿到決賽門票。
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