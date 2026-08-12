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足球／「C❤️G」！C羅結束10年愛情長跑 5名子女見證下完婚

中央社／ 巴黎11日綜合外電報導
C羅與交往10年的羅德里格斯在葡萄牙卡斯凱什完婚。截圖自Obuasimayor X
C羅與交往10年的羅德里格斯在葡萄牙卡斯凱什完婚。截圖自Obuasimayor X

根據公關說法，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）和交往10年的伴侶羅德里格斯（Georgina Rodriguez）今天在葡萄牙度假勝地卡斯凱什（Cascais）結為連理。

法新社報導，負責「C羅」羅納度公關事務的布倫斯威克集團（BrunswickGroup）表示，5名子女均出席這場「私人且溫馨」的婚禮。

現年41歲的「C羅」在社群平台Instagram上分享與羅德里格斯手戴婚戒的合照，並寫說「C（愛心符號）G」。現年32歲的網紅羅德里格斯在去年的今天曾發文宣布訂婚。

兩人2016年相識，當時羅德里格斯在馬德里的古馳（Gucci）精品店工作，她形容兩人是一見鍾情。

她去年在阿拉伯版「時尚雜誌」（Vogue Arabia）訪問中說，與C羅在一起時，她幾乎立刻感受到「平靜和難以言喻的能量」，「彷彿我們早已認識一輩子」。

C羅今夏率領葡萄牙隊出戰世界盃足球賽，最後16強止步。他目前效力於沙烏地阿拉伯艾納斯隊（Al-Nassr）。

這位前鋒曾為英超曼徹斯特聯隊（ManchesterUnited）、西甲皇家馬德里（Real Madrid）及義甲尤文圖斯（Juventus）效力，坐擁5座金球獎（Ballond'Or）。

C羅

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