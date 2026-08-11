足球／亞足聯挑戰聯賽 台灣雙雄資格賽突圍成功

2026-27賽季亞足聯挑戰聯賽（AFC Challenge League）資格賽今天傳來捷報，代表台灣出征的台南市台灣鋼鐵足球俱樂部與新北航源足球俱樂部雙雙在蒙古賽場取得勝利，攜手挺進小組賽階段。

南市台鋼與蒙古中央駿馬上演激戰，第64分鐘柏天諾（Matheus Porto）率先破門，不過中央駿馬隨後在第72及83分鐘連進兩球，將比分反超為2比1，直到傷停補時金成謙攻入關鍵追平球，將比賽帶入延長賽。

雙方延長賽仍未能分出勝負，最終進入PK大戰；南市台鋼五名主罰球員全數命中，最終以5：3拿下PK大戰，在驚險戰局中取得小組賽門票。

另一場賽事，新北航源本場迎戰烏蘭巴托FC，上半場由王柏穎把握12碼機會率先破門；下半場遭對手追平後，金子尚樹攻入關鍵進球，最終新北航源以2：1擊敗烏蘭巴托FC，順利取得小組賽資格。

隨著南市台鋼與新北航源雙雙過關，兩支台灣俱樂部將攜手進軍2026-27亞足聯挑戰聯賽小組賽，持續在亞洲俱樂部舞台爭取佳績。