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桌球／瑞典大滿貫 林昀儒、郭冠宏開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林昀 儒。 新華社
林昀 儒。 新華社

名古屋亞運桌球國手「小林同學」林昀儒、17歲小將郭冠宏和資格賽晉級的女將彭郁涵今天同時在WTT瑞典大滿貫賽出賽，郭冠宏面對德國杜達（Benedikt Duda）以局數3：1開出紅盤，列男單第6種子的林昀儒則是上演逆轉勝，失掉第一局後連趕3局淘汰捷克38歲老將揚卡維克（Lubomir Jancarik），彭郁涵更演出逆轉勝，瓦解對手6個賽末點下挺進第二輪。

總獎金155萬美元的WTT瑞典大滿貫賽，單打64籤、雙打32籤，男單會內賽台將代表分別是列第6種子的林昀儒、17歲小將郭冠宏和馮翊新，今天林昀儒、郭冠宏和女將彭郁涵同時上陣；第二桌的林昀儒面對世界排名45的捷克老將，首局雖在7：6領先下遭對手連趕5分逆轉，不過第二局7：6時連下4分扳平局數，第三局更在2：4落後下狂拿8分，以11：5取得局數「聽牌」優勢。

第四局林昀儒打出5：0的開局攻勢，一路領先下以11：3拿下勝利。

世界排名39歲的郭冠宏，今天碰世界排名23的杜達，首局以11：8先下一城，第二局雖被對手打出連拿5分攻勢，以7：11失守，第三局馬上回穩，以11：7拿下，第四局更在4：4下連拿7分，以11：4鎖定勝利。

從資格賽晉級的女將彭郁涵目前世界排名69，首輪碰世界排名35的法國帕瓦德（Prithika Pavade），第二局雖浪費2個局點，以10：12遭逆轉，但將戰局延長到決勝第五局，且在7：10落後下連續瓦解對手賽末點，最終在挺過6個賽末危機下演出精彩逆轉勝，以11：8、10：12、4：11、11：9、16：14拿下43分鐘激戰勝利。

今天包括男單馮翊新和「一姊」鄭怡靜也將上陣迎接首輪賽事。

郭冠宏 林昀儒 瑞典 籃球

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