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川普聲援英凡提諾 稱撤換FIFA主席是「可怕錯誤」

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
圖為川普總統（右）與國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（左）2025年12月5日出席在華府甘迺迪表演藝術中心舉行的2026年世界盃足球賽抽籤儀式，並一同自拍。 路透
圖為川普總統（右）與國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（左）2025年12月5日出席在華府甘迺迪表演藝術中心舉行的2026年世界盃足球賽抽籤儀式，並一同自拍。 路透

美國總統川普10日表示，撤換國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾將是「可怕錯誤」。英凡提諾先前試圖推動將世界盃部分商業權利出售給私人投資者，後因受到猛烈批評而撤回。

法新社報導，英凡提諾近日再度遭到抨擊。歐洲足球總會（UEFA）、中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）與亞洲足球聯盟（AFC）3大洲際足協共同發表公開信，指控英凡提諾（GianniInfantino）以「欺騙手段」破壞信任。

不過，川普選擇力挺英凡提諾。去年12月，英凡提諾在華府甘迺迪中心（Kennedy Center）舉辦的世界盃抽籤儀式上頒發首屆國際足總和平獎（FIFA PeacePrize）給川普；上月川普也與英凡提諾一同出席世界盃決賽。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「如果FIFA因任何理由考慮撤換主席英凡提諾，那將是可怕的錯誤。」

川普稱讚英凡提諾「非常出色」，並稱他「主持了有史以來最成功的世界盃，而且成功程度是歷屆的4倍」。

川普還說，「如果他離開，未來的世界盃絕不會再有同樣的成功或獲利！」

川普力挺英凡提諾的立場，與美國足球協會（USSoccer）背道而馳；美國足協也加入了批評英凡提諾的行列。

英凡提諾先前提出引進私人投資，參與包括世界盃在內的FIFA賽事，後因遭致猛烈批評而撤回計畫。

國際足總8日也對各方「意圖削弱」FIFA及英凡提諾的行動予以反擊。

然而，UEFA、CONCACAF及AFC的聯合公開信反駁，「足球（運動）領導權不是私人財產，也不是可以掌握或要求他人交出的權力。當欺騙手段破壞信任，當個人把自己置於授予他權力的整體之上，其職責就已被拋棄。」

據報導，CONCACAF主席蒙塔格利安尼（VictorMontagliani）被視為可能挑戰英凡提諾的人選。英凡提諾將於2027年3月的國際足總大會（FIFA Congress）爭取第4個、也是最後一個任期，參選人必須在11月18日前宣布參選。

FIFA 川普 世界盃

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