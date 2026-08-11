排球／奪U17世青賽第二勝 中華女排提前搶進16強

中華女排今天在2026年世界U17女子排球錦標賽（FIVB Volleyball Girls' U17 World Championship 2026）直落三擊敗阿爾及利亞，收下小組賽第2勝，提前拿下16強晉級門票，明天上午8點預賽最終戰將對決義大利，力爭小組最佳排名。

中華女排今天迎接預賽第4戰，首局在發球端持續加壓，靠著5顆「愛司」奠定領先，以25：10獲勝；第二局阿爾及利亞一度領先，中華隊在張芸甄與詹子昀聯手發揮下逆轉局勢，以 25：17再下一城，第三局攻防串聯也更加流暢，最終以25：9鎖定勝局。

中華隊本場賽事攻擊得分以44：10領先對手，團隊更發出11記「愛司」。個人數據方面，詹子昀拿下全場最高的18分，鄭詠瑜與張芸甄分別有11分、9分。

擔任隊長、就讀於華僑高中的鄭詠瑜表示，今天勝負關鍵在於發球的壓制以及自身失誤的減少。她表示，經過前幾場的磨練，教練團除了在技術上提點身為快攻手的她必須在場上拉開空間、牽制對手防線外，也鼓勵球員們轉變心態，這是讓團隊即便遇到挫折也能在場上保持正向的關鍵。

鄭詠瑜在場上不僅做好個人任務，更隨時帶動團隊氣氛，她坦言U17世青賽遇上更強勁的對手，球隊難免因分數壓力而無法全心享受比賽，但若能讓團隊在場上的氣氛更活絡，會有助於大家的狀態提升，因此身體力行，透過聲音與笑容去帶動隊友。

從去年的U16亞青賽到今年的U17世青賽，中華女排以原U16的10位成員為班底，並額外補強完整整體戰力。鄭詠瑜分享，經過數個月的努力，球隊除了整體實力與默契顯著提升外，隊友之間也更願意互相鼓勵、成為彼此的堅強支柱。