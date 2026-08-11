足球／美加足協支持FIFA改革 2026世界盃3主辦國立場分歧

3個洲際足球總會要求國際足總（FIFA）強化治理、透明度與問責制度，美國與加拿大足球協會今天也表態支持，讓FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）面臨更大壓力，不過墨西哥仍力挺英凡提諾。

法新社報導，美國、加拿大與中美洲及加勒比海足球協會表示，他們「與全球各地足壇夥伴團結一致，敦促FIFA進行有意義的改革，以強化治理、透明度與問責制度」。

美加足協支持要求FIFA改革的聲明，墨西哥則力挺英凡提諾，使得2026年世界盃3個共同主辦國在FIFA治理問題上出現分歧。

英凡提諾先前推動世界盃商業權利股權出售計畫，引發各界強烈反彈，相關計畫已於7月31日撤回。國際足總原本計劃成立半私有化子公司FIFA ForwardEnterprise（FFE）負責經營世界盃和其他賽事，由國際足總掌握過半股權，希望透過「謹慎挑選長期投資人」籌資42億美元，這些投資人將購入「少數且不具控制權」的股權。

FIFA日前反駁說，有人正企圖透過「有計畫且持續的行動」削弱國際足總和英凡提諾的聲譽。

不過，3個洲際足總今天發布聯合公開信，讓英凡提諾再度遭受猛烈抨擊。歐洲足球總會（UEFA）、中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）以及亞洲足球聯盟 （AFC）在信中表示，足球「不屬於任何個人」。

3個洲際足總在信中寫道：「足球領域的領導權並非私有之物，也不在於攫取或要求掌握權力。」

美國和加拿大足協在社群媒體發布的聲明中，都附上這封聯合公開信的連結。