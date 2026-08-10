排球／首屆亞排聯合會年度頒獎盛典 中華排協獲獎

中華民國排球協會副理事長黃國光、秘書長黃弘欽日前赴泰國曼谷，代表協會出席首屆「亞洲排球聯合會年度頒獎盛典（AVC Gala）」及亞洲排球聯合會（AVC）會員大會，與來自亞洲各會員協會及國際排壇人士交流。中華排協近年積極投入國際賽事主辦及推廣，此次相關成果亦獲得肯定，獲頒賽事推廣有功單位獎項。

近年中華排協持續爭取國際排球賽事在國內舉辦，包括亞洲男子排球挑戰盃、亞洲沙灘排球公開賽－屏東站等賽事，除讓國內球迷有更多機會近距離欣賞高水準國際賽事，也持續累積大型國際賽會的籌辦與執行經驗，並藉此促進國際排球交流。

此次於首屆亞洲排球聯合會年度頒獎盛典中獲得肯定，也展現中華排協近年在國際賽事籌辦與推廣上的投入。未來中華排球協會也將持續爭取更多國際賽事舉辦機會，提升國內排球賽事環境及國際交流量能。

除參與年度頒獎盛典外，黃國光與黃弘欽此行亦代表中華排協出席亞洲排球聯合會會員大會，與各會員協會就亞洲排球發展、賽事制度及相關規範交換意見。

針對日前福爾摩沙國際女子排球邀請賽因相關規範導致國家隊選手無法出賽的情況，中華排協也於此次會員大會中提出相關意見。由於越南、韓國及馬來西亞等會員協會亦面臨類似情形，各協會於會中共同表達意見，希望未來針對國家隊選手參與國際邀請賽事的申請方式、資格認定及相關流程，能有更明確且一致的規範可供各會員協會遵循。

中華排協期盼，透過會員協會間持續溝通，未來相關制度與作業流程能更加明確，在符合國際規範的前提下，也協助各地會員協會更順利籌辦及參與國際交流賽事，並為選手創造更多參賽與交流機會。

透過此次亞洲排球聯合會年度頒獎盛典及會員大會，中華排協除展現近年推動國際賽事的成果，也持續深化與亞洲各會員協會間的交流。未來協會將持續積極參與亞洲及國際排球事務，爭取更多國際賽事及交流機會，為國內排球發展拓展更完整的國際舞台。