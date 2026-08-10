桌球／WTT歐洲大滿貫登場 林昀儒、鄭怡靜領軍出征

WTT歐洲大滿貫會內賽今晚在瑞典開打，台灣桌球一哥林昀儒、一姐鄭怡靜各自領軍出戰，兩人也將在相隔近半年後，再度於國際賽的混雙合拍，希望拚出好成績。

世界桌球職業大聯盟（WTT）依等級分為WTT總決賽、WTT大滿貫賽、WTT冠軍賽與WTT挑戰賽4個級別；其中，WTT挑戰賽系列又分為WTT球星挑戰賽（WTT Star Contenders）及WTT挑戰賽（WTTContenders）2個等級。

大滿貫賽事每年僅舉辦4場，今年已經打過2月新加坡大滿貫、6月美國大滿貫，本週的歐洲大滿貫是第3場，10月初中國大滿貫是第4場。

大滿貫賽等級賽事男、女單共64籤，其中包括8席從資格賽打進會內賽的資格，至於雙打賽事皆為32籤，但沒有舉行資格賽。

今年歐洲大滿貫賽台灣男單有林昀儒、郭冠宏、馮翊新，女單有鄭怡靜、李昱諄、葉伊恬直接從會內賽打起；至於女單簡彤娟、彭郁涵，則是闖過資格賽考驗，同樣闖進會內賽。

雙打部分則是男雙郭冠宏/馮翊新，女雙簡彤娟/李昱諄，混雙林昀儒/鄭怡靜；其中，拿下東京奧運桌球混雙銅牌的林昀儒/鄭怡靜，則是繼今年新加坡大滿貫賽後再度合體。

今晚率先登場的是台灣女雙簡彤娟/李昱諄，首輪對上持外卡參賽的地主瑞典組合；另外，女單小將葉伊恬要對上大會第12種子的日本好手橋本帆乃香。