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網球／華裔新星蒙特婁闖8強 寫洛迪克後最年輕紀錄
美國華裔20歲新星勒納．田（Learner Tien），今年不斷締造紀錄，今天蒙特婁名人賽他以兩個6：4拍下阿根廷蒂蘭特（Thiago Agustin Tirante），闖進8強，成為2002年同胞傳奇洛迪克（Andy Roddick）後最年輕打進加拿大大賽最終8強的美國選手。
勒納．田去年澳網就在五盤大戰力退俄羅斯前球王梅德維夫（Daniil Medvedev），爆出賽會大冷門，今年澳網更成為2002年後最年輕打進大滿貫8強的美國男將，目前世界排名已到第19位。
洛迪克2002年在加拿大登場的名人賽打進8強時年僅19歲，時隔24年勒納．田以20歲年紀打進8強，他透露今天現場風勢很大，今天約有6成擊球的感覺都不夠乾淨俐落，但擊球時機把握度仍不錯，也能清楚看到球的軌跡，對比賽至關重要。
這是勒納．田本季第二度打進千分名人賽8強，印地安泉名人賽他打進8強才敗給最後奪冠的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner），蒙特婁名人賽在辛納為參賽、高位種子紛紛落馬下，下戰他將碰生涯首度打進名人賽8強的西班牙黑馬梅里達（Daniel Merida），有望改寫個人名人賽最佳成績。
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