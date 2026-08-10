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雙溪國小帶領學童走讀家鄉 定向探索夏令營培育新世代行動力

聯合報／ 即時報導
雙溪國小訂於12日辦理「山海GO雙溪老街定向探索夏令營」。圖／中華民國定向越野協會提供
雙溪國小訂於12日辦理「山海GO雙溪老街定向探索夏令營」。圖／中華民國定向越野協會提供

暑假接近尾聲，新北市雙溪國小訂於12日攜手中華民國定向越野協會及北極星定向探索俱樂部，辦理「山海GO雙溪老街定向探索夏令營」，帶領高年級學童走出校園，展開一堂「會移動的家鄉探索課」。孩子們將依循地圖線索，走訪雙溪街區，透過觀察、訪查與任務挑戰，認識老街街屋、歷史建築、地方信仰及河川環境，從熟悉的生活場景重新發現家鄉特色。

課程從方向辨識、地圖判讀及路線選擇開始，學童分組討論、辨認地標並合作前往任務點。活動並導入「探碳路」數位任務系統，將地圖判讀、文化問答與定位打卡融入探索過程；孩子透過手機查看任務地圖，抵達指定區域後完成觀察、答題與紀錄，在判斷及修正路線的過程中，培養空間概念、問題解決、團隊合作與自主行動能力。

雙溪國小校長葉永菁表示，家鄉是孩子們最貼近生活的學習場域，透過定向探索，能將地方文化、數位應用與自主學習自然結合。中華民國定向越野協會理事長沈永賢強調，定向越野結合體能、地圖判讀與自主決策，期待透過和學校及地方合作，讓這項運動走進孩子們的日常，培養主動觀察、辨識方向及團隊解題的能力。

負責「探碳路」數位系統建置的快樂島股份有限公司（卡洛動運動科技）執行長黃俊頴指出，數位工具不是替孩子導航，而是將手機轉化為任務媒介；學童仍須依據地圖、街道與地標判斷路線，再透過定位與問答完成打卡，讓科技回到輔助觀察與學習的角色。本次活動由運動部全民運動署部分補助，中華民國定向越野協會統籌推動，北極星定向探索俱樂部規劃執行，快樂島（卡洛動）提供系統支援，並由雙溪國小協助課程銜接及學童參與。

夏令營 暑假 老街

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