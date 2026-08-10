網球／膝傷退出辛辛那提名人賽 球王辛納：全力備戰美網

今年的辛辛那提名人賽再減星光，義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）宣布，因右膝問題無法參與今年賽事，無法挑戰連3年打進決賽，接續將專注力放在月底登場的壓軸大滿貫美網。

西班牙前球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）是去年冠軍，但今年因手腕傷勢接連缺席溫布頓和法網，上周也確定缺席今年的辛辛納提名人賽，放棄衛冕，加上辛納也退出，代表去年決賽選手今年都沒能亮相。

辛納今年溫布頓奪下生涯第5座大滿貫，但前一場同樣是千分及名人賽的蒙特婁賽也沒與會，最新聲明中再提到，在和醫生及團隊討論後，決定放棄今年的辛辛那提名人賽，「我的右膝已經困擾我一陣子，儘管我和醫療團隊一直努力治療，我必須接受我還沒準備再上場。」

「很失望不能到辛辛那提出賽，現在我會專注在為美網做好準備。」辛納表示。

辛納今年接連在羅馬、馬德里、蒙地卡羅、邁阿密和印地安泉名人賽登頂，完成個人名人賽「大滿貫」紀錄，但接連缺席硬地兩場大賽，30日登場的美網能否完成連霸備受考驗。