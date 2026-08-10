桌球／瑞典大滿貫 高承睿資格賽最後一關五局大戰惜敗

去年新增到歐洲大滿貫賽的瑞典站，今天產出所有會內賽名單，我國「柚子同學」高承睿、18歲小將洪敬愷和女將黃愉偼、彭郁涵及巴黎奧運國手簡彤娟都打進資格賽最終輪，可惜高承睿、洪敬愷和黃愉偼都在五局大戰敗北，沒能加入「一哥」林昀儒、「一姊」鄭怡靜領銜的會內賽陣容。

瑞典大滿貫總獎金155萬美元，單打64籤、雙打32籤，男單會內賽台將代表分別是列第6種子的林昀儒、17歲小將郭冠宏和馮翊新，郭冠宏和馮翊新也是男雙唯一台將代表；女單直接晉級會內賽的有「一姊」鄭怡靜、葉伊恬和李昱諄，加上資格賽連過三關的彭郁涵和簡彤娟，共有5名女將將挑戰晉級，其中葉伊恬和彭郁涵只要各拿1勝就能在第二輪會師。

簡彤娟和李昱諄也將在女雙出賽，東京奧運混雙奪銅的鄭怡靜和林昀儒則列混雙第8種子，首輪輪空，直接從16強打起。

列資格賽第7種子的「柚子」高承睿，首輪直落三過關，第二輪五局拍下波蘭巴多夫斯基（Marek Badowski），可惜最後一關碰西班牙35歲老將羅夫萊斯（Álvaro Robles）以局數2：3敗陣，差一勝無緣會內賽。

資格賽連過兩關的洪敬愷，第三輪碰列會外第2種子的波蘭雷吉姆斯基（Miłosz Redzimski）同樣大戰五局，可惜決勝局雖在8：10落後下連趕3分，但賽末點機會也沒把握，沒能逆轉闖進會內賽。

列會外女單頭號種子的黃愉偼，最終輪碰香港蘇籽童，第二局10：6優勢沒能把握，遭對手連下6分逆轉；黃愉偼儘管從局數0：2落後下連趕2局，但決勝第五局再錯過開局兩度4分領先優勢，最終以6：11敗陣。