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多倫多女網／謝淑薇與老搭檔合體闖4強 下戰強碰奧運金牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇和前搭檔奧斯塔朋科（右）重新合體。 路透社
謝淑薇和前搭檔奧斯塔朋科（右）重新合體。 路透社

我國「一姊」謝淑薇和多倫多女網賽和拉脫維亞前搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）重新合體，名列第5種子的台拉組合一路闖關，今天再以直落二拍下美國李吉妮（Ann Li）／丹麥陶森（Clara Tauson），晉級最終4強，下戰將和巴黎奧運奪金的義大利老將艾拉妮（Sara Errani）／美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）爭決賽門票。

多倫多女網賽屬於WTA 1000分大賽，總獎金743萬3076美元，單打96籤、雙打32籤，我國共4名女將在女雙出賽，其中謝淑薇和「小鋼炮」梁恩碩分別列第5種子和第8種子，不過梁恩碩和日本搭檔青山修子首戰就在「寶島內戰」敗給詹皓晴／澳洲茹安（Maya Joint），詹皓晴和吳芳嫺雙雙在第二輪止步，只有謝淑薇晉級8強。

今天8強碰美丹組合，第5種子首盤第4局先遭破發，不過從1：3落後下扳平局數，讓比賽進入「搶7」，關鍵時刻再兩破對手發球分，以7：6（7：4）先下一城。

第二盤台拉組合一下場就連破對手兩個發球局，但4：0絕對領先後也遭連續破發，局數4：3時再度破發重新奠定優勢，儘管賽末發球局又失手，不過第10局完成單盤第4次的破發成功，驚險以6：4收下勝利。

謝淑薇去年和塞爾維亞女將達妮洛維琪（Olga Danilovic）也在加拿大打進4強，今年和奧斯塔朋科也挺進4強，有望挑戰本季第3場決賽門票。

謝淑薇 奧運 奧運金牌 籃球

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