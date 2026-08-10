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高球／PGA文罕錦標賽最終回 俞俊安獲第4名本季最佳

中央社／ 台北10日電
俞俊安寫下本季最佳排名。 美聯社
俞俊安寫下本季最佳排名。 美聯社

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安，今天在PGA文罕錦標賽最終回合抓5博蒂、吞1柏忌繳出66桿，並以4天低於標準16桿的264桿獲得第4，寫下本季最佳排名。

總獎金850萬美元（約新台幣2.73億元）的美國職業高爾夫協會（PGA）舉辦的文罕錦標賽，今天在北卡羅來納州舉行第4回合，台灣雖有潘政琮、俞俊安參賽，但僅俞俊安順利晉級。

俞俊安今天在最終回合火力全開，從第1洞出發的他，前9洞就抓了4次博蒂，排名逼近領先群，大有上演逆轉奪冠秀的氣勢。

只可惜轉場後攻勢停歇，連5洞打Par還在第15洞吞下柏忌，不過他在第16洞的3桿洞，靠著精準鐵桿險些演出一桿進洞，最終推進1呎博蒂推桿，為比賽劃下完美句點。

PGA文罕錦標賽也是俞俊安自從今年4月的德州公開賽獲得第7名後，本季第2度闖進前10名，這場比賽也讓他進帳本季最高的41萬6500美元（約新台幣1344萬元）獎金。

文罕錦標賽是PGA最後一場例行賽，俞俊安儘管獲得第4名的佳績，但聯邦盃季後賽積分仍僅排在第92名，因此無緣取得參賽門票（積分前70名），接下來他將在秋季系列賽持續參戰，為明年的參賽順位打拚。

PGA文罕錦標賽最終由地主美國選手布瑞南（Michael Brennan），以低於標準22桿的258桿奪冠。

俞俊安 高爾夫 潘政琮

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