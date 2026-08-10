田徑／ 戴佑芩U20女子標槍奪銅 教練透露「會去美國讀大學」

在美國奧勒岡州尤金舉行的世界U20田徑錦標賽，台灣女子標槍小將戴佑芩今天在決賽靠著第5次試擲的54公尺34摘下銅牌，這也是台灣代表隊本屆首面獎牌。

今年從高三畢業、年僅18歲的戴佑芩，在這次世界U20田徑錦標賽女子標槍資格賽，以53公尺91的成績高居第3名，順利晉級決賽。

戴佑芩在休息一天後，今天決賽前2次試擲有些緊張，成績並不理想，幸好後3次試擲時調整過來，最終就以第5次試擲的54公尺34獲得銅牌。中華民國田徑協會理事長葉政彥隨即頒發選手新台幣2萬元、教練1萬元的激勵獎金。

戴佑芩的教練莊一鴻告訴中央社記者，其實這次賽前的目標就是打破全國紀錄（57公尺66），過去幾個月的訓練也是以此努力，只可惜選手在前2次試擲有點怯場，一些發力動作沒有完成。

戴佑芩（右）奪下U20世青賽女子標槍銅牌。圖／中華民國田徑協會提供

莊一鴻表示，因為是U20賽事，所有選手的經驗和臨場反應都差不多，「所以我們希望在前2次試擲就可以有奪牌的成績，也可以給對手壓力，只能說佑芩有點太心急，反而不夠放鬆。」

不過莊一鴻也提到現場風向對選手來說是不小的考驗，「今天賽場的側逆風很強，如果標槍出手角度沒抓好，就很容易在空中被頂風壓下來影響距離。」

莊一鴻指出，戴佑芩本身就是一個很有自己想法的選手，「個性上也非常獨立，平時開的訓練課表都可以如期做完，甚至還會主動加練，確實是非常認真的選手。」

莊一鴻透露，過去美國的奧勒岡大學一直有在跟戴佑芩接觸，「沒意外的話，90%會到美國就讀大學，雖然這裡訓練環境好、強度高，但回國後還是會再跟選手討論，畢竟後續還有一些亞錦賽、明年的世大運選拔。」

最終女子標槍由埃及的艾布戴爾哈米德（Aseel Osama Abdel Hamid）以59公尺82摘金，克羅埃西亞的巴比克（Vita Barbic）以56公尺60鍍銀。

世界U20田徑錦標賽已落幕，台灣除靠著戴佑芩的女子標槍帶回1銅外，包括中長跑好手簡子傑、男子競走小將羅聖欽都展現出和世界好手一爭高下的實力。