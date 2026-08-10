田徑／台灣小將登U20世青賽頒獎台！戴佑芩女子標槍摘銅

第21屆世界U20田徑錦標賽今天進行壓軸日賽程，我國小將戴佑芩在女子標槍決賽擲出54公尺34，獲得銅牌，成為今年首位站上頒獎台的中華隊成員，也讓中華隊連兩屆都帶回獎牌。

U20田徑世青賽每兩年舉辦一次，中華隊上屆有朱品薰摘下女子標槍銀牌，寫下隊史首面銀牌紀錄，當時她的成績是54公尺28。

今年5月U20亞青賽以56公尺91摘下金牌的戴佑芩，今天在美國奧勒岡迎接生涯第一場世界級賽事，她在12名女將中順利晉級決賽，並在第五擲丟出54公尺34，以7公分差超越地主女將哈巴赫（Emily Harbach），躋身前三名，最終也為中華隊奪下本屆首面獎牌。

金牌由埃及阿卜杜勒·哈米德（Aseel Osama Abdel Hamid）以59公尺82帶走，銀牌是克羅埃西亞巴爾比奇（Vita Barbić）的56公尺60。

中華田徑協會理事長葉政彥特別頒發奪牌獎金，戴佑芩可獲得2萬元新台幣獎金，教練一半。

先前在男子3000公尺以刷新U20全國紀錄的旅日19歲小將簡子傑，今天在男子1500公尺決賽以3分42秒07獲得第7名。

戴佑芩奪下U20世青賽女子標槍銅牌。圖／中華民國田徑協會提供