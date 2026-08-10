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足球／梅西返鄉奔父喪…曾憶初到歐洲時 父子偷哭苦撐

中央社／ 阿根廷羅薩里奧9日綜合外電報導
阿根廷足球巨星梅西(Lionel Messi)現身阿根廷佩雷斯鎮普拉多公墓，他的父親安葬於此。 路透
阿根廷足球巨星梅西(Lionel Messi)現身阿根廷佩雷斯鎮普拉多公墓，他的父親安葬於此。 路透

阿根廷傳奇球星梅西今天向自從童年以來的精神支柱，也是他經紀人的父親荷黑．梅西道別。與癌症搏鬥的老梅西日前過世，享壽68歲。

法新社報導，老梅西是兒子整個職業生涯中的導師，梅西（Lionel Messi）首任教練的他為陪伴兒子遠赴西班牙而放下原有生活。

伴子闖蕩足壇

荷黑．梅西（Jorge Messi）原本是距布宜諾斯艾利斯以北340公里、羅薩里奧（Rosario）的小鎮金屬工人，同時在業餘的小型俱樂部格蘭多利（Grandoli）擔任青年隊教練。在當地孩子們玩耍的空地上，是他將年僅4歲的阿根廷未來隊長帶入足球世界。

命運在2000年悄然轉折，當時年僅13歲的梅西獲巴塞隆納（Barcelona）邀請前往加泰隆尼亞（Catalonia）繼續接受生長激素缺乏症的治療，同時進入該俱樂部青訓。

老梅西於是辭去阿根廷的工作，留下太太及另外3名子女，帶著梅西遠赴西班牙。

梅西曾經回憶：「剛到巴塞隆納時，我曾經把自己鎖在房裡偷偷哭泣，爸爸也是。他會趁我沒看到時落淚，或以為我沒發現。我們都裝作一切安好，但是其實我們都在硬撐。」

之後，老梅西成為梅西的經紀人，從巴塞隆納、巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain）到邁阿密國際（Inter Miami）都由這位父親負責為兒子談判合約。

返鄉奔父喪

8度金球獎（Ballon d'Or）得主梅西昨天深夜搭乘私人飛機，與妻子羅庫佐（Antonela Roccuzzo）及子女從美國邁阿密返回家鄉。

今天稍晚，家屬在鄰近羅薩里奧的佩雷斯鎮（Perez）一個墓園舉行私人儀式，僅有至親和數位阿根廷隊友出席。

球迷在佩雷斯鎮普拉多公墓（El Prado Cemetery）大門貼上手寫訊息，「要堅強，萊諾（梅西的名字），我們愛你」、「梅西家族要堅強」等，也有大型花圈獻上哀思。

得知老梅西7日深夜於羅薩里奧一家診所辭世後，球隊成員紛紛表達對隊長的支持。

阿根廷職業足球俱樂部博卡青年（Boca Juniors）中場巴瑞德斯（Leandro Paredes）昨天賽後告訴媒體：「我們能在那裡陪他，對他來說一定很重要。我需要和一些隊友討論，我們是現在去，還是明天去。」

媒體報導，梅西摯友及隊友的邁阿密國際中場德保羅（Rodrigo De Paul）已經返國。

德保羅昨天在邁阿密1比2不敵墨西哥蒙特雷（Monterrey）的比賽中破門得分，進球後特別脫下球衣，露出穿在裡面的梅西10號戰袍，向好友致敬。

邁阿密國際球星德保羅（前）攻破球門後脫下球衣、露出梅西10號球衣，向長期好友致意。 美聯社
邁阿密國際球星德保羅（前）攻破球門後脫下球衣、露出梅西10號球衣，向長期好友致意。 美聯社

球迷送暖、足壇哀悼

15歲的布朗柯（Lucas Blanco）是公墓外為數不多球迷其中之一。他說：「他為這個國家帶來那麼多歡樂，現在換我們給他一點回饋、給他安慰。」

老梅西的死因並未對外公布。當地媒體報導，他一直在對抗癌症。

他6月未出席世界盃，已經引發外界揣測。由於相關的健康傳聞不斷，家人當時要求媒體在賽事期間展現「人性」。

年屆39歲的梅西在對阿爾及利亞進球後落淚，坦言正面對「體育以外的難題」。他後來表示：「那幾天確實很難熬、很複雜。但我很感謝代表隊和隊友們一如往常地陪伴我。」

世界盃決賽不敵西班牙後，梅西隨即回到羅薩里奧與家人共度數日。

包括梅西效力過的俱樂部和西班牙皇家足球協會（Spanish Football Federation）在內，足球界自從昨天以來湧入諸多慰問。

阿根廷足球協會（Argentine Football Association）宣布各級賽事本週開賽前默哀一分鐘，所有球員比賽時配戴黑紗臂章。

梅西 歐洲 西班牙

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