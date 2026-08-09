足球／Formosa 7s圓滿落幕 Attackers U14激戰PK惜敗

2026 Formosa 7s國際青少年足球錦標賽歷經5天賽程，今天在高雄市立楠梓足球場圓滿落幕，來自香港、日本、西班牙、泰國、菲律賓、越南等國家的青少年球隊齊聚高雄，在國際賽場交流競技。地主高雄Attackers FC多個年齡層一路挺進淘汰賽，其中U8拿下季軍，U14則一路殺進冠軍戰，與足翼激戰至PK大戰，最終以PK 3：4惜敗，拿下亞軍。雖然與冠軍獎盃擦身而過，但Attackers U14一路踢進決賽，也展現近年推動西班牙青訓體系的累積成果。

本屆賽事除了競技層面的國際交流，來自香港的Boas FC U10 Girls也成為場上另一道亮麗風景。這支球隊全隊皆由女孩組成，遠道來到高雄參賽，從傳球、射門到防守、拼搶，所有位置都由女孩共同完成。

Formosa 7s今年壓軸登場的U16冠軍戰，更直接把世界級青訓帶到高雄，由西班牙甲級足球聯賽（LaLiga）勁旅比利亞雷亞爾（Villarreal CF）與赫塔費（Getafe CF）正面交鋒，兩支西甲職業俱樂部青年軍在楠梓足球場上演高水準對決，現場吸引將近700位民眾現場觀賽。比賽一開始，比利亞雷亞爾便率先發動攻勢並攻破赫塔費球門，取得1 ：0領先。落後的赫塔費隨即展開反攻，成功扳平比分，正規時間最終以1 ：1戰成平手，冠軍歸屬必須透過PK大戰決定。PK大戰雙方門將與球員都承受極大壓力，兩隊一路互有進球，鏖戰至最後階段才分出勝負。最終赫塔費以PK 7 ：6擊敗比利亞雷亞爾，驚險拿下2026 Formosa 7s U16冠軍。兩支西甲青訓在冠軍戰展現歐洲青訓的高水準技術與戰術素養，從傳球節奏、跑位到攻守轉換，都讓現場觀眾近距離感受世界級青少年足球的競技強度，也為本屆Formosa 7s畫下精彩句點。

本屆Formosa 7s不僅讓國際球隊來台參賽，更透過西班牙職業俱樂部交流、青訓經驗分享及不同國家球隊的實戰對抗，讓台灣青少年球員能在家門口接觸國際足球。從Attackers FC長期投入西班牙青訓體系，到香港Boas女子U10球隊來台交流，再到西甲比利亞雷亞爾與赫塔費青訓在高雄鏖戰PK爭奪U16冠軍，2026 Formosa 7s讓足球成為連結不同國家與文化的共同語言，也持續打造台灣青少年足球接軌國際的重要平台。