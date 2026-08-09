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企業射箭／颱風也擋不住 新濠建設風佑築個人、團體賽8連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
新濠建設單日5點大獲全勝，「風之子」風佑築更是出賽8連勝。圖／大會提供
新濠建設單日5點大獲全勝，「風之子」風佑築更是出賽8連勝。圖／大會提供

2026第8年企業射箭聯賽今天在新北市新莊體育園區陽光草坪進行第2周賽程，儘管受到白海豚颱風劇烈風雨影響，各家好手依舊在場上盡情發揮，當中新濠建設單日5點大獲全勝，「風之子」風佑築更是出賽8連勝，順風順水。

今天首戰是協會青年挑戰新北凱撒，昨天在暴雨中接連飆出十分箭的張純嘉此役再以6 ：2力克隋昀瑾，陳品安同樣以6 ：2射倒鄭祥輝，不過協會青年之後的混雙、複合弓混雙、男、女團都不敵學長姐，本周最後一戰總積分2：4收場。

協會青年陳品安昨天6 ：0完封彰化銀行東京奧運銀牌鄧宇成，今天對世界盃國手鄭祥輝再度勝出，取得個人賽3連勝，他賽後笑說：「第一次遇到這麼大的風雨，瞄準一下就得出手了，運氣成分比較大啦。」

經歷「暴雨戰初體驗」的陳品安賽後整理花了一些時間，「其實賽前教練都有跟我們提醒，不過下次可以準備防水的鞋子，心態上也比較知道怎麼調適了。」

協會青年教練溫雅雲表示，今天對學生來說是考驗、也是經驗，「今天的風雨是忽大忽小，所以我不要求他們霸著點集中，照著節奏順順地把動作做完，一箭一箭射就好。」

第二戰由主場的新濠建設出戰寒舍集團，風佑築、林育源率先以7 ：3、6 ：2搶下女、男單打勝利，兩屆亞運國手組合陳怡瑄／張正韋再以152 ：139納下複合弓混雙，男女團也都順利過關，總比分新濠5 ：1獲勝。

目前個人、團體總和8連勝、未嘗敗績的新濠風佑築賽後聽到紀錄嚇了一跳，她表示今年調整的過程比較辛苦，「我加入企聯3年了，現在比較在意一些細節的調整，站在場就是發揮出本來應該有的樣子就好。能夠一直過關是有點幸運，今年我們團隊氣氛很棒，大家都很努力、很團結。」

適逢父親節，風佑築的父母親這兩天都在旁陪伴，讓她無後顧之憂，「爸爸已經半退休，現在都在苗栗南莊老家務農，很難得下來看比賽，謝謝他們來替我加油。」

最後一場賽事，新竹市愛山林詹豪杰先以6 ：0搶下男單，郭紫穎／林子翔加射5 ：4贏得混雙，邱鈺兒／潘宇平149 ：148拿下複合弓混雙，男團林子翔／蔡薰毅／張建強6 ：0勝出，單場總積分4 ：2擊敗彰化銀行。

下一站預計8月22日、23日於高雄港16號碼頭舉行，現場不收門票、自由入場，箭迷也可透過官方Youtube頻道（https://www.youtube.com/@ceal8764）收看。

颱風 白海豚颱風 混雙 籃球

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