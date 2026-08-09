排球／直落三退香港 中華隊亞洲東區男排奪第五名

中華隊今天迎接2026年亞洲東區男子排球錦標賽（Asian Eastern Zonal Men’s Volleyball Championship 2026）最後一戰，面對香港隊共有4名選手得分兩位數，最終以26：24、25：22、25：19擊敗香港隊，獲得第5名，接續將全力備戰9月初的亞錦賽和名古屋亞運。

快攻手李俊佑今天攻下全隊最高15分，包含6分攻擊、7分攔網及2分發球得分，成為球隊取勝的重要功臣。李俊佑坦言，球隊一開始還沒有完全進入比賽狀態，但隨著比賽進行，場上的磨合逐漸變得更好，尤其今天團隊氣氛以及場上的提醒都有不錯的表現，讓球員能夠持續互相鼓勵、調整。

不過李俊佑也指出，球隊在出現連續失誤時，仍需要一段時間才能重新找回節奏，如何更快完成修正，是團隊現階段仍需加強的地方。

李俊佑今天光攔網就拿下7分，他希望能夠繼續提升，「有達到自己的期待，但是覺得自己還要再更好！」從集訓一路到賽事結束，李俊佑認為自己在心態、球技以及身體素質方面都有明顯成長，透過這次亞東區錦標賽的磨練，也更加清楚自己還有哪些地方能夠突破。

本屆亞東區賽事，中華隊陣中也有多名旅外學長回歸，對年輕球員而言，不僅增加場上的經驗與戰力，也帶來不同於國內賽場的經驗分享。李俊佑表示，旅外學長對團隊而言是「穩定軍心的存在」，有他們在場上總會讓人感到安心；同時，學長們也會將在國外累積的經驗無私分享給隊友，讓年輕球員從中獲益，使整支球隊更具競爭力。

回顧本屆賽事，李俊佑認為最大的收穫之一，是更加理解關鍵分的重要性，他提到，這次比賽中曾多次出現球隊一度領先，卻在局末遭到對手逆轉的情況，也讓自己更加明白，比賽進入關鍵階段後，每一顆球都必須更加專注、確實把握；他也提到，球隊整體表現已達到預期，但相信自己與團隊都有進一步提升的空間。