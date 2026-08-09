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足球／韓足協爆15年前性招待外籍裁判 涉案7場比賽零敗仗

中央社／ 東京9日專電
世止賽後，韓國足協頻被爆料。 法新社
世止賽後，韓國足協頻被爆料。 法新社

韓國足球協會被爆出約15年前，曾向外籍裁判提供性招待，2011年至2012年間，包括世界盃資格賽在內的7場比賽，疑有10多名外籍裁判接受性招待，其中包括日本籍裁判；值得注意的是，韓國隊在有問題的7場比賽取得5勝2和，「一場都沒輸」。

朝日新聞報導，韓媒近日陸續揭露，韓國文化體育觀光部2016年針對韓國足球協會所做的監察報告顯示，2011至2012年間在韓國舉行的世界盃預選賽、倫敦奧運預選賽及友誼賽等7場比賽中，約有10多名至20名外籍裁判接受了性招待。

據報導，招待地點主要在首爾市內等地的風俗場所，費用則由韓國足協以法人信用卡支付。

為了取得協會內部核准，文件名目記載為賽後飲酒、用餐等，其中部分甚至寫有「裁判按摩」等字樣。據稱，涉入招待安排的協會職員表示，是外籍裁判先主動提出相關要求。

韓國MBC等媒體進一步披露，涉嫌提供性招待的比賽，包括2012年2月舉行的世界盃資格賽韓國對科威特。當時負責該場比賽的主裁判、副裁判等4名裁判全部都是日本籍，其中據稱有2人接受招待。韓國最終以2比0擊敗科威特，取得晉級資格。

包括這場比賽在內，涉嫌發生性招待的7場比賽中，韓國國家隊戰績為5勝2和，沒有吃下任何敗仗。

韓國媒體也指出，當時向外籍裁判提供性招待的做法，可能並非單一事件，而是一種慣例。

面對醜聞曝光，韓國足球協會回應媒體表示，「無法確認15年前是否曾發生不當行為，但目前已制定完善的內部管理準則，並徹底遵守。」

日本足球協會則表示，「目前正在對所有曾執法報導所涉及賽事的裁判進行訪談，以確認事實。」未來也可能將事實查核的範圍擴大至韓國足球協會等相關單位。

韓聯社報導，一向被視為亞洲足球強權的韓國，對外形象可能因此受到嚴重損害。

韓國足球協會近期接連陷入爭議。7月底，韓國國會才針對洪明甫出任國家隊總教練的選任程序，以及足協營運方式等問題召開聽證會。

此外，首爾警察廳正在調查洪明甫選任過程涉嫌遭不當介入，並於6日以涉嫌妨礙業務等罪名搜索韓國足協辦公室。如今再爆出過去疑似以公款向外籍裁判提供性招待的醜聞，預料將使韓國足協面臨更大的輿論壓力。

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